“Lamento que el gobierno no haya entendido”: senadora Vodanovic criticó la falta de apoyo a la candidatura de Bachelet

“Cuando el propio país no apoya una candidatura, creo que se hace complejo”, admitió la presidenta del Partido Socialista.

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La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, admitió que Michelle Bachelet enfrenta una compleja situación con miras a conseguir la Secretaría General de Naciones Unidas, a la vez que lamentó la falta de apoyo del gobierno a su candidatura.

La senadora socialista se refirió al tema en la víspera del encuentro que sostendrá la expresidenta con la actual mandataria de México, Claudia Sheinbaum, para analizar los pasos a seguir con respecto a la postulación, que también es respaldada por Brasil.

Antes de reunirse con Bachelet, la presidenta mexicana reconoció que “hay que ver las posibilidades que ella tiene“.

Vodanovic lamentó la falta de apoyo a Bachelet

Paulina Vodanovic se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU en la entrevista que le concedió al programa Me enteré por la prensa, de Canal 13, ocasión en la que sostuvo que “cuando el propio país no apoya una candidatura, creo que se hace complejo“.

“Brasil y México han sostenido esta candidatura, pero sobre todo la ha sostenido la presidenta con una entereza moral que yo destaco, porque ella misma lo dijo (…), si me dejan fuera por defender los derechos humanos, por defender la democracia, por defender el multilateralismo, voy a estar muy agradecida de eso“, añadió la timonel del PS.

En la oportunidad, manifestó que “lamento que el gobierno no haya entendido que esto tenía una razón de Estado“.

De esta forma, Paulina Vodanovic evidenció un cambio respecto de declaraciones anteriores sobre las opciones de Bachelet, pues hasta hace poco afirmó que la exmandataria se impondría en la elección de la ONU pese a no contar con el apoyo del Ejecutivo.