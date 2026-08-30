Encuesta Criteria: presidente Kast marca 33% de aprobación y 55% de rechazo

En seguridad, el 42% de los encuestados cuestiona la estrategia del Gobierno y considera que existe improvisación en esta materia.

La aprobación del presidente José Antonio Kast se ubicó en un 33%, dos puntos menos que la semana anterior, mientras que su desaprobación aumentó tres puntos y alcanzó el 55%, según la última encuesta de Criteria. El estudio fue realizado entre el 27 y 28 de agosto y contempló una muestra de 811 personas.

En materia de seguridad, el sondeo evidenció críticas a la gestión del Ejecutivo. Un 42% de los consultados considera que el gobierno “no tiene un plan claro y está improvisando”, mientras que un 30% estima que cuenta con algunas ideas, pero sin un plan definido. Solo un 19% cree que existe una estrategia clara en esta área.

Encuesta Criteria: presidente Kast marca 33% de aprobación

Respecto de la propuesta para establecer un nuevo estado de excepción constitucional por hasta 240 días, un 49% manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, frente a un 40% que expresó apoyo.

Sin embargo, la idea de modificar la Constitución para fortalecer las herramientas de seguridad obtiene un respaldo mayoritario, con un 53% a favor y un 36% en contra.

La encuesta también abordó la postura frente a las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo. En este punto, un 74% considera que frente a delitos de extrema gravedad debe privilegiarse la sanción por sobre la reinserción social, mientras que el 26% sostiene que todos los condenados deben mantener ese derecho.

En cuanto a la evaluación política, el respaldo a Kast llega al 66% entre quienes votaron por él en segunda vuelta, mientras que alcanza apenas un 2% entre quienes apoyaron a Jeannette Jara. En la serie acumulada de las cinco semanas de agosto, que reúne 4.042 casos, el Mandatario registra una aprobación promedio de 34%.