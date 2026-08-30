Pulso Ciudadano: aprobación de José Antonio Kast sube a 33,8% en agosto

La medición mostró un repunte de 8,2 puntos en la evaluación del Mandatario respecto de julio, aunque la desaprobación continúa superando el 50%.

La aprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó un 33,8% en la última encuesta Pulso Ciudadano, mientras que un 54,4% de los consultados manifestó desaprobar su gestión.

El resultado representa un repunte de 8,2 puntos porcentuales frente a julio, cuando el Mandatario registró un mínimo histórico de 25,6%.

La medición también consultó por la Reforma Constitucional de Seguridad impulsada por el Gobierno. Ante la propuesta, un 39,2% de los encuestados declaró estar de acuerdo, mientras que un 29,2% se mostró en desacuerdo y un 31,6% manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Aprobación de José Antonio Kast sube a 33,8% en agosto

Entre las medidas contempladas en la iniciativa, la que concentra mayor respaldo es la creación de un registro de organizaciones criminales, con un 68,2% de aprobación.

Le siguen el reconocimiento constitucional de la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado, con un 61,3%, y establecer la seguridad pública como deber del Estado, con un 61%.

En contraste, la disposición que genera mayor rechazo corresponde a la posibilidad de suspender libertades y restringir derechos durante un estado de excepción, medida que alcanza un 40,3% de desaprobación entre los encuestados.

De esta manera, aunque la evaluación de Kast continúa siendo mayoritariamente negativa, la medición de agosto muestra una recuperación significativa respecto del registro obtenido el mes anterior. El alza de 8,2 puntos constituye, según los antecedentes entregados, el mayor repunte de aprobación registrado por el Mandatario desde el inicio de su administración.