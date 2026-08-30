El tradicional concurso del Círculo de Cronistas Gastronómicos escogió a una empanada de La Florida como la ganadora de su 23ª edición.

El Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile dio a conocer la ganadora de la 23ª edición de su concurso para elegir la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago.

El primer lugar fue para Los Lobos de Ita, establecimiento ubicado en la comuna de La Florida.

La elección se realizó mediante una cata a ciegas, en la que los productos fueron adquiridos de manera anónima en distintos puntos de la Región Metropolitana. De esta forma, los jueces evaluaron las preparaciones sin conocer previamente su procedencia, buscando que todos los participantes compitieran bajo las mismas condiciones.

Eligen la mejor empanada de Santiago: dónde comprarla y cuánto cuesta

La empanada ganadora se encuentra en Andalién 7399, La Florida, y tiene un valor de $3.000 por unidad. Además del primer lugar, Los Lobos de Ita recibió el reconocimiento a la mejor relación precio-calidad del certamen.

El segundo puesto fue para La Violette, de San Miguel, con un precio de $3.100, mientras que Don Guille, de Santiago Centro, obtuvo el tercer lugar con un valor de $3.400. El cuarto puesto quedó en manos de Betty Delicateces, de La Reina, cuya empanada tiene un precio de $3.500.

“Estamos muy contentos con los resultados de nuestro concurso, ya que, al seleccionar las mejores empanadas de Santiago, aquellas que respetan la receta tradicional, ayudamos a los consumidores a tomar una mejor decisión de compra”, señaló Pilar Hurtado, presidenta del Círculo de Cronistas Gastronómicos.

“Y, por otro lado, al venir realizando este concurso desde hace 23 años, creemos que, de alguna manera, cautelamos la calidad de nuestra empanada chilena, para que podamos seguirla disfrutando sin mayores alteraciones por mucho tiempo más”, añadió Hurtado.