Hasta 202 km/h: Carabineros detiene a ocho conductores por exceso de velocidad en Vitacura

Uno de los conductores fue sorprendido manejando en estado de ebriedad, con una licencia falsificada y pese a mantener una medida cautelar que le prohibía conducir.

Carabineros detuvo a ocho conductores durante un operativo de fiscalización desarrollado en la Autopista Costanera Norte, en el sector Lo Curro de Vitacura.

El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Prefectura de Tránsito y Carreteras y tuvo como objetivo detectar situaciones de conducción temeraria.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, los automovilistas fueron sorprendidos circulando a velocidades que superaban los 160 km/h, mientras que los registros fluctuaron entre los 160 y 184 km/h en parte de los casos.

El comisario Nicolás Silva Sepúlveda detalló que “se logró la detención de ocho conductores, quienes conducían sobre 160 km/h”.

Carabineros detiene a ocho conductores por exceso de velocidad en Vitacura

Entre los procedimientos también se detectaron situaciones de mayor gravedad. Uno de los conductores se desplazaba a 185 km/h y, al momento de ser fiscalizado, Carabineros constató que manejaba en estado de ebriedad. Además, portaba una licencia de conducir falsificada y mantenía una medida cautelar vigente que le impedía conducir.

Otro de los casos correspondió a un motociclista que fue registrado circulando a 202 km/h, mientras que un automóvil Cupra alcanzó los 161 km/h y un MINI Cooper llegó a 163 km/h.

Los antecedentes de todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron citados a su respectivo control de detención.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a respetar los límites establecidos y advirtieron sobre los riesgos asociados al exceso de velocidad. La institución recordó que superar en 60 km/h el límite máximo permitido constituye un delito, debido al peligro que representa para quienes circulan por las vías.