Nicolás Maduro publica fotos desde la cárcel y asegura: “Dios proveerá”

El exmandatario venezolano difundió dos imágenes tomadas en junio desde el recinto donde permanece detenido en Nueva York,.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro compartió este domingo dos fotos desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece recluido.

En las imágenes aparece vestido con ropa deportiva y realizando el símbolo de la paz con una de sus manos.

Los registros, que llevan como fecha el 25 de junio de 2026, fueron publicados junto con un mensaje dirigido a sus familiares, seguidores y simpatizantes.

“Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió el exgobernante.

En la publicación, Nicolás Maduro también agradeció las muestras de respaldo recibidas durante su permanencia en prisión y aseguró que continúa junto a su esposa, Cilia Flores, con su fe intacta.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, sostuvo.

El mensaje terminó con una referencia bíblica y un llamado a mantener la esperanza: “Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó” (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones”.

Maduro permanece detenido en Estados Unidos mientras enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, narcotráfico y armas. El proceso judicial tiene fijado su inicio para el 1 de junio de 2027, fecha en que deberá comparecer ante la justicia estadounidense.