El Foro Madrid es apenas el comienzo: un septiembre cargado le espera al Presidente Kast

Por primera vez encabezará la conmemoración del 11 de septiembre un mandatario que votó que sí en el Plebiscito de 1988. Aún no está claro si habrá un acto público.

José Antonio Kast enfrentará su mes más cargado desde que asumió la Presidencia. Entre el 3 y el 19 de septiembre, el mandatario participará en el Foro Madrid, encabezará la conmemoración del cuarto aniversario del Rechazo, liderará por primera vez los actos del 11 de septiembre y presidirá sus primeras Fiestas Patrias en La Moneda, en un calendario que reabre las tensiones internas de Chile Vamos y la presión del oficialismo por indultos a condenados de derechos humanos.

La primera fecha marcada en el calendario es el 3 de septiembre, cuando Santiago será sede del V Encuentro Regional del Foro Madrid, instancia internacional impulsada por la Fundación Disenso —vinculada al partido español Vox— que reunirá a dirigentes de la derecha internacional bajo el lema “Una nueva era para Iberoamérica”.

Kast dará el discurso de apertura, y se espera además una intervención del presidente argentino Javier Milei.

La participación presidencial, sin embargo, ha generado inquietud en el oficialismo. Evópoli confirmó que no asistirá como partido al igual que RN —pese a que su diputado Francisco Orrego participará de un panel—, mientras que la UDI sí marcará presencia institucionalmente.

Más allá de la presencia de los partidos, la expectativa está en el tono que empleará el mandatario en la cita. En sus últimas participaciones del foro —del cual Kast es uno de los fundadores— el mandatario ha disparado contra la izquierda, figuras como Boric o Bachelet y contra organizaciones internacionales como la ONU y el Parlamento Europeo.

Un día después, el 4 de septiembre, se cumplirán cuatro años del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022.

Partidos oficialistas —RN, UDI, Evópoli, Republicanos y el Partido Nacional Libertario— ya sostuvieron una reunión telemática para coordinar un acto de carácter ciudadano, que podría realizarse en la sede del Congreso Nacional en Santiago o en Plaza Baquedano.

La idea, comentan en el oficialismo, es reconocer a los exconvencionales de derecha que integraron el proceso constituyente, entre ellos el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Se espera también que el presidente tenga algún tipo de participación o bien, aporte con una alocución refiriéndose al hito.

El hito que Kast no ha definido

La fecha de mayor sensibilidad para Kast es el 11 de septiembre, que este año marcará los 53 años del Golpe de Estado.

Será la primera vez que Kast encabece esa conmemoración desde La Moneda, un simbolismo que se cruza con su propia biografía: es el primer presidente electo desde el retorno a la democracia que votó Sí en el plebiscito de 1988, cuando tenía 22 años.

También ha reconocido públicamente haber visitado en dos ocasiones al brigadier Miguel Krassnoff en el penal de Punta Peuco.

Ese historial alimenta la presión de un sector del oficialismo para que el 11 de septiembre sea la fecha del primer indulto a condenados de Punta Peuco. El senador Ignacio Urrutia (Partido Republicano) planteó a La Tercera que “sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el presidente Kast empiece a indultar a uniformado””, y aseguró haber conversado la idea directamente con el mandatario.

La discusión se da en paralelo a dos proyectos que avanzan por vías opuestas en el Congreso. Uno, impulsado por el Partido Nacional Libertario con apoyo republicano y de sectores de RN y la UDI, busca un indulto general para condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

El otro, presentado por parlamentarios de oposición como Daniella Cicardini y Lorena Fries, busca prohibir constitucionalmente el indulto a condenados por violaciones a los derechos humanos, el cual fue rechazado en general en la Comisión de Constitución por 5 votos contra 4 y aún espera ser votado en la Sala.

Hasta ahora, ni el Gobierno ni el propio Kast han definido públicamente si La Moneda organizará un acto por el 11 de septiembre. En el oficialismo se maneja la posibilidad de una misa, aunque, a diferencia de sus dichos como excandidato en 2022 —cuando escribió que “el 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad”—, en la última campaña presidencial optó por no pronunciarse sobre el golpe de Estado.

Las Fiestas Patrias, sin sorpresas

El calendario de septiembre cerrará con las primeras Fiestas Patrias de Kast como Presidente, que retomarán los hitos tradicionales.

En el itinerario parte con el Tedeum Evangélico el 13 de septiembre, la apertura de las fondas en el Parque O’Higgins junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, la fotografía oficial de gabinete y el Te Deum católico el 18, y la Parada Militar el 19, la última gran cita protocolar del mes.