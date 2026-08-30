FOTOS – Difunden identidades de sospechosos por crimen de carabinero en Renca

Los tres sujetos son de nacionalidad chilena y son buscados por su presunta participación directa en el homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez.

Carabineros difundió las identidades de los tres sospechosos de participar en el homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido el jueves 27 de agosto en la comuna de Renca. Los individuos se encuentran prófugos y son intensamente buscados por las policías.

Se trata de Demmis Alexei Barrera Alarcón (36), Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29) y Francisco Javier Rivera Galaz (31), todos de nacionalidad chilena.

La institución policial publicó fotografías de los sujetos con el objetivo de facilitar su identificación y obtener antecedentes que permitan establecer sus paraderos.

Difunden identidades de sospechosos por crimen de carabinero en Renca

Según los antecedentes de la investigación, los tres estarían vinculados directamente con el ataque a tiros que terminó con la vida del funcionario policial, en un hecho ocurrido tras un intento de robo relacionado con la venta de aparatos electrónicos coordinada mediante Marketplace.

En los procedimientos realizados posteriormente, además, fue incautada una pistola SIG Sauer, que sería el arma utilizada en el homicidio.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a la ciudadanía a entregar cualquier antecedente que pueda contribuir a la captura de los sospechosos. “El llamado es claro: si reconoce a alguno de estos prófugos, delincuentes que participaron en el asesinato del cabo segundo en Renca, denúncielos en los canales que ha dado a conocer Carabineros de Chile“, manifestó.

Por este caso ya hay tres personas detenidas, quienes serían investigadas por colaborar con los presuntos autores materiales en su escape.

Uno de ellos habría participado en el traslado y posterior quema del vehículo utilizado durante la huida, mientras que los otros dos estarían vinculados a labores de apoyo a los imputados.

Arrau enfatizó que “necesitamos colaboración para que estas personas peligrosas no estén libres. Los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”.