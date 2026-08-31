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Política

Cadem: 83% no confía en el Poder Judical y el 75% lo evalúa de manera negativa

El presidente José Antonio Kast terminó agosto con un promedio mensual de 39% de aprobación, dos puntos más que la medición del mes anterior.

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Juan Pablo Ernst
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Una brusca caída en la valoración del Poder Judicial mostró la última Encuesta Cadem, la que reveló que el 75% lo evalúa negativamente, nueve puntos porcentuales más respecto de 2024.

Además, el sondeo mostró que un 83% de los consultados manifiesta que no le genera confianza, y el 82% considera que el Poder Judicial no asegura igualdad ante la ley.

A lo anterior se añade que un 81% no cree que sea imparcial, un 79% pone en duda la claridad y transparencia de sus procedimientos y un 77% estima que no es eficiente.

Plan Cancerbero y Estado de Excepción, según Cadem

En otro tema evaluado por la Encuesta Cadem, el apoyo al Plan Cancerbero evidenció una caída, ya que el 45% considera que representa un cambio real en materia penitenciaria, 17 puntos menos que en la medición anterior.

Respecto del mismo tema, un 51% estimó que el plan corresponde principalmente a un “espectáculo comunicacional”, alternativa que aumentó 16 puntos.

Sobre la propuesta de un nuevo Estado de Excepción, el 50% respalda que requiera autorización del Congreso y renovaciones cada 30 días, mientras que un 33% apoya que sea una atribución exclusiva del Presidente por hasta 120 días, renovables a 240.

Cadem también midió la evaluación del presidente José Antonio Kast y, según los resultados, el 38% manifestó aprobar su gestión, lo que representa un punto más que la medición anterior, en tanto que el 59% dijo desaprobarla.

El jefe de Estado terminó agosto con un promedio mensual de 39% de aprobación, dos puntos más que la medición del mes anterior.

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