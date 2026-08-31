Viento podría llegar a los 100 km/h: la región en la que Senapred mantiene alerta roja este lunes

El organismo recordó que en esa región la alerta se encuentra vigente desde el pasado 18 de agosto.

PEXELS.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) confirmó este lunes que mantiene la alerta roja por un evento meteorológico, que incluye vientos que podrían llegar a los 100 km/h, en una de las regiones del país.

De acuerdo con el reporte del organismo, se mantienen vigentes tres alertas por fuertes vientos en distintas áreas de la región.

En concreto, la alerta emitida por el Senapred se refiere a tres sectores específicos de la Región de Antofagasta.

El reporte de Senapred por el viento

Así, el informe indica que para esta jornada se espera viento de moderado a fuerte con desarrollo de ventiscas en cordillera de la costa, precordillera Alto Loa, precordillera salar y cordillera.

A la vez, el organismo recordó que en esa región la alerta se encuentra vigente desde el pasado 18 de agosto.

Para este lunes, se estima que el viento podría alcanzar los 100 kilómetros por hora en el sector cordillerano.

Otra alerta apunta a viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en precordillera occidental, mientras que una tercera se refiere a un viento normal a moderado, con probabilidad de tormentas de arena en el litoral.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del Senapred mantiene la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, vigente desde el 18 de agosto y hasta que las condiciones así lo ameriten“, concluye el reporte del organismo.