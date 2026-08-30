Senapred entrega nuevo balance por tornado en Yungay: 63 afectados y una vivienda destruida

El fenómeno meteorológico provocó daños en viviendas y dejó a familias afectadas en distintos sectores de la comuna

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Ñuble entregó un nuevo balance tras el tornado que afectó a la comuna de Yungay, donde se contabilizan 63 personas afectadas y 12 damnificadas.

El organismo informó que continúan las labores para evaluar los daños y coordinar la ayuda destinada a las familias afectadas.

De acuerdo con el reporte actualizado, el fenómeno meteorológico provocó daños de distinta consideración en 25 viviendas.

Senapred entrega nuevo balance por tornado en Yungay

Siete de ellas presentan daños mayores y se encuentran no habitables, mientras que otra resultó completamente destruida. Además, existen 17 inmuebles que todavía permanecen en evaluación.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se registran 63 personas afectadas, 12 damnificadas, 7 viviendas con daño mayor no habitable, una vivienda destruida y 17 que permanecen en evaluación“, detalló el director de Senapred Ñuble, Cristian Matus.

Durante este sábado, el organismo coordinó la entrega de elementos de ayuda de emergencia a la Municipalidad de Yungay, destinados a apoyar a las familias que sufrieron daños producto del tornado. Entre las medidas que se analizan se encuentra la habilitación de viviendas de emergencia para quienes no puedan regresar a sus hogares.

En paralelo, los avisos y alertas meteorológicas asociados al evento fueron cancelados por la Dirección Meteorológica de Chile. Sin embargo, Senapred señaló que continuará coordinando los recursos necesarios junto con las autoridades locales, conforme avance el levantamiento de información sobre las personas y viviendas afectadas.