Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, era buscado por su presunta participación en delitos cometidos en Chile y fue capturado en un operativo con participación de policías de ambos países y el FBI.

La Policía de Perú detuvo este sábado en Lima a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, ciudadano venezolano de 48 años señalado por las autoridades como presunto líder del Tren de Aragua en Chile.

El procedimiento se concretó en el distrito de San Martín de Porres y contó con la colaboración de la policía peruana, la PDI y el FBI de Estados Unidos.

El sujeto era buscado en Chile por su presunta vinculación con el secuestro de un ciudadano venezolano, además de otros delitos.

Líder del Tren de Aragua en Chile es detenido en Perú

Según los antecedentes entregados por las autoridades peruanas, al momento de su captura portaba documentación falsa. El jefe de Investigación Criminal de la policía peruana, general Manuel Lozada, explicó que “su ingreso (desde Chile a Perú) ha sido irregular” y agregó que “en Chile ha estado cerca de cinco a seis años”.

Tras confirmar la captura, el ministro del Interior de Perú, general César Astudillo, indicó que el detenido pertenece a la organización criminal transnacional. “Ha sido capturado con la intervención de un equipo de la policía con el apoyo del FBI de Estados Unidos y de la PDI de Chile”, señaló la autoridad.

Astudillo también adelantó cuál será el destino del detenido tras el procedimiento realizado en Lima. El ministro afirmó que “este delincuente va a ser expulsado hacia Chile”, por lo que se espera que sea trasladado al país para enfrentar las investigaciones y causas pendientes en su contra.

La captura se produjo pocos días después de otro operativo contra integrantes del Tren de Aragua en la región. El jueves, la policía colombiana detuvo en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, identificado como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal en Perú.