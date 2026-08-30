Paulina Núñez emplaza al Gobierno por rol de ministros y coordinación interna

La presidenta del Senado abordó el funcionamiento del gabinete y la responsabilidad del Mandatario en la conducción de sus ministros.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió al funcionamiento del gabinete y al nivel de autonomía con que cuentan los ministros del Gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, sostuvo que la conducción política debe evitar que decisiones o actuaciones de los secretarios de Estado terminen generando dificultades para el Presidente.

Consultada sobre si los ministros políticos están suficientemente empoderados, Núñez afirmó que “ellos sin duda” y planteó que cualquier decisión de entregarles mayores atribuciones corresponde directamente al Mandatario.

En ese contexto, apuntó a la necesidad de mantener una adecuada coordinación al interior del Ejecutivo. “El problema, a ver, si alguien quiere empoderarlos más, es del Presidente”, sostuvo la senadora.

Junto a ello, enfatizó en la importancia de delimitar las responsabilidades dentro del gabinete: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”.

Junto a ello, Paulina Núñez sostuvo que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de conseguir los 29 votos necesarios para sacar adelante la reforma constitucional en materia de seguridad.

En ese sentido afirmó que uno de los principales desafíos está en alcanzar acuerdos en el Congreso, considerando el escenario político actual. “Creo que esta semana es el Senado el que va a encauzar la discusión política. Primero, hay que transformar las diferencias políticas en soluciones concretas, eso es lo que nos exige la ciudadanía”, señaló.

En cuanto a la propuesta de crear un nuevo estado de excepción, Núñez adelantó que votaría en contra de la iniciativa “así como está” y cuestionó la conveniencia de establecer una nueva figura constitucional.

Además, sostuvo que “a todo esto, ¿qué queremos en el caso de estado de excepción? Y yo me adelanto al menos en esto, lo digo personalmente, porque evidentemente no puedo hablar por los 50 senadores y senadores, pero yo creo que se puede perfectamente reforzar el actual estado de emergencia, no crear un quinto”.