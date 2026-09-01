Reforma de seguridad: senadores republicanos reconocen que votarían en contra si la hubiese presentado Jara

Sigue la discusión por el Estado de Excepción Constitucional que propone el Gobierno en la reforma de seguridad. Esta vez, los senadores del Partido Republicano, Arturo Squella y Cristián Vial, sostuvieron que esta medida no contaría con su respaldo en caso de que la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) la hubiese presentado.

En diálogo con el programa Influyentes de CNN, el presidente del Partido Republicano fue consultado sobre su postura si la reforma hubiese venido de Jara. “Yo tendría la tranquilidad de que para aprobarse cualquier texto de la Constitución se requieren cuatro séptimos”, dijo.

Requerido sobre si habría votado a favor, contestó: “Por supuesto que no, porque efectivamente ni quienes redactaron esa parte de la Constitución, de la propuesta constitucional, pretenden -me imagino, y tal como ha trascendido- que ese fuera el resultado final”.

También desestimó el calificativo de “iliberal” con que la oposición y abogados constitucionalistas han descrito las modificaciones constitucionalistas. “Esa palabra es directamente proporcional a tratar de dictador o aprendiz de dictador a alguien que a todas luces ellos mismos saben que no puede estar más en la vereda de la democracia trabajando por lo demás”, dijo.

Un planteamiento similar enarboló el senador Cristián Vial al ser consultado al respecto por Tolerancia Cero. “(Votaría) en contra, pero tiene su fundamento. Lo que está presentando hoy el Gobierno del presidente José Antonio Kast, tiene un sentido muy conectado con la realidad. Yo creo que si bien el debate se ha centrado, desde que se presentan los borradores y ahora ya cuando ingresa, fuera del foco importante, del fondo, yo creo que la proposición que le hace el Gobierno al Congreso tiene sentido de realidad con lo que estamos viviendo”.