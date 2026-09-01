“Uno se replantea si vale la pena seguir”: alcalde White tras revelarse plan del “Indio Juan” para asesinarlo

“Es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo”, manifestó el jefe comunal al referirse a la situación.

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Carabineros reforzó la seguridad del alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que se detectó un plan de Juan Flores Valenzuela, más conocido como el Indio Juan, para asesinar a la autoridad comunal.

El hecho se conoció luego de que en las últimas horas se confirmó la detención del sujeto, que permanecía prófugo desde el pasado 25 de febrero, cuando salió desde la ex Penitenciaría vestido como gendarme.

De acuerdo con lo reportado, la inclusión del Indio Juan en el plan para atentar contra el alcalde White se conoció durante las escuchas que llevaron a la captura del sujeto, que desde noviembre de 2024 cumplía cadena perpetua por el femicidio que perpetró en 2021.

El Indio Juan y su intención de asesinar al alcalde de San Bernardo

Fuentes del caso apuntaron que, a raíz de lo anterior, el fiscal jefe de la Fiscalía Occidente, Marco Pastén, se reunió con la autoridad comunal y le advirtió que existía una grave amenaza contra su vida.

Según la interceptación del teléfono que empleó el Indio Juan, reveló su intención de asesinar al alcalde Christopher White el próximo 17 de septiembre.

“Es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo. Que el Estado me notifique que me van matar es algo tremendo. No puedo decir nada más, discúlpeme, estoy muy afectado”, manifestó el jefe comunal al referirse a la situación.

“La verdad es que con algo así uno se replantea si vale la pena seguir adelante en este camino“, añadió el alcalde de San Bernardo.

Pese a que el delincuente ya se encuentra en poder de la policía, Carabineros no retiró la seguridad en torno al jefe comunal, dado que Flores Valenzuela encabeza una organización criminal que podría persistir en la idea de asesinar a White.