“No es persona conocida en el lugar”: reportan que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total

Carabineros acudió a la dirección que proporcionó el modelo y constató que se trata de un local comercial.

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Carabineros reportó que Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total, luego de que efectivos policiales acudieron a constatar su permanencia en el domicilio que fijó el modelo para cumplir la cautelar que le impuso el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Así lo constató la policía uniformada dos semanas después de que el tribunal decretó la medida contra el rostro televisivo, quien fue formalizado en el marco de la operación Imperio Ámsterdam, en la que se indaga el tráfico de marihuana a través de dispensarios de cannabis medicinal.

Según planteó la Fiscalía durante la formalización, Huerta era parte de la estructura, manejando una franquicia del Dispensario Nacional en la comuna de Colina.

Camilo Huerta incumplió su arresto domiciliario total

De acuerdo con lo reportado por Carabineros, Camilo Huerta incumplió el arresto domiciliario total que decretó el juzgado capitalino, lo que corroboró al acudir a la dirección que él proporcionó del domicilio donde permanecería.

Según el informe policial, al que accedió La Tercera, tras acudir al lugar constató que no se trata de un inmueble habitacional, sino de un local comercial ubicado en la comuna de Ñuñoa.

En concreto, el escrito apunta que “mediante el presente oficio se informa a ese tribunal el incumplimiento de la medida cautelar, que a continuación se detalla, la que fue tramitada oportunamente, conforme a lo siguiente: Camilo Alberto Huerta Milos, con domicilio en Irarrázaval Nro. XXXX, comuna de Ñuñoa, quien debe cumplir con la medida cautelar de arresto total, por lo anterior se informa, que personal policial de esta unidad concurrió al lugar indicado, verificando que la dirección antes mencionada corresponde a un local comercial OXXO, del cual se adjunta fotografía“.

“Por lo anterior, se entrevistó con (nombre de una mujer), vendedora del local comercial, quien manifiesta que el imputado no es persona conocida en el lugar“, añade el texto.

Debido a lo anterior, desde la policía uniformada se pidió al tribunal “corroborar la información otorgada, con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima la fiscalización de dicha medida cautelar“.