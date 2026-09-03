Moreira y derogación de decreto por Estrecho de Magallanes: “Tengo información de que Milei no lo va a firmar”

El vicepresidente del Senado acusó que se tomarán resguardos para que Milei no se vea enfrentado a la polémica por parte de la prensa chilena.

El senador Iván Moreira (UDI) también se sumó a la polémica generada por el llamado del mundo político chileno a que La Moneda exija a Javier Milei la derogación del decreto argentino que desconoce los tratados limítrofes sobre el Estrecho de Magallanes, asegurando que está en conocimiento que el mandatario trasandino hará caso omiso a estas peticiones.

Esto, en el marco de la reunión bilateral que sostendrán este jueves el presidente José Antonio Kast y Milei en La Moneda, donde uno de los temas a tratar será la controversia por la soberanía chilena en la zona austral.

A esto se suman las últimas declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien aseguró que solo falta la firma del gobernante para que se derogue el decreto publicado en 2021.

Sin embargo, el vicepresidente del Senado declaró a 24 Horas que “lamentablemente hoy día tengo una visión bastante distinta, por las informaciones que yo he recibido, de que el presidente Milei, dada su personalidad efectista, histriónica, mientras más nosotros le exijamos, más él va a estar en una posición negativa”.

El senador Moreira detalló que Javier Milei tiene en su poder desde marzo pasado la documentación necesaria para dejar sin efecto el decreto emitido por Alberto Fernández, pero no hay intención de concretarlo.

“Nosotros pensábamos que esto había sido prácticamente reciente, por una interpretación que se hizo pública. Por lo tanto, si usted me pregunta hoy día, estoy convencido, lamentablemente tengo que decirlo, de que este decreto no se va a firmar. Acuérdese de mí”, puntualizó.

En esta línea, el legislador UDI fue tajante: “Tengo información de que él no lo va a firmar. Y yo creo que se han tomado todas las medidas, precisamente, para que el presidente Milei no esté expuesto a que le hagan la pregunta clásica, que es qué pasa con este problema de la soberanía, que invoca equivocadamente y falsamente el gobierno argentino, sobre el Estrecho de Magallanes”.