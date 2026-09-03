“Nos alegramos de estos fallos”: Arrau valoró la decisión que revocó bloqueo al traslado del clan Chen

El ministro de Seguridad dijo que “se ha hecho un buen trabajo por parte de Gendarmería de Chile y esperemos que esto empiece a ser la tónica”.

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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que revocó la decisión del Juzgado de Garantía de esa ciudad, que había bloqueado el traslado de cuatro integrantes del clan Chen a la cárcel La Laguna, en Talca, el que había sido dispuesto en el marco de la Operación Cancerbero.

De esta forma, el tribunal de alzada iquiqueño respaldó la decisión de Gendarmería de trasladar a los sujetos que permanecen en prisión preventiva. Así, tres de ellos serán llevados al recinto penal de la Región del Maule desde la cárcel de Alto Hospicio, mientras que el otro lo hará desde Santiago 1.

El secretario de Estado se refirió al tema tras tomar parte en un operativo de copamiento y fiscalización preventiva en Cerro Navia, la noche del miércoles.

Arrau valoró decisión sobre el clan Chen

Al abordar lo resuelto por el tribunal iquiqueño sobre los miembros del clan Chen, el ministro Martín Arrau planteó que no se trata de “un triunfo del gobierno sobre alguien o algo“, y valoró que “las personas de máximo riesgo, gente que tiene un alto compromiso que pertenece al crimen organizado, puedan estar efectivamente en máxima seguridad, en regímenes penitenciarios con 22 horas en su celda, en solitario, con poco patio, con poca comunicación”.

Añadió que “se ha hecho un buen trabajo por parte de Gendarmería de Chile y esperemos que esto empiece a ser la tónica. Que se le permita, tal como dice la ley, a Gendarmería de Chile disponer dónde tiene cada interno, según su riesgo y peligrosidad, que cumplir la condena“.

En esa línea, el ministro de Seguridad manifestó que “esperemos que esto sea la tónica de aquí para adelante“, a la vez que recalcó que aquello dependerá de la “reforma constitucional que incluye un blindaje hacia las decisiones de Gendarmería sobre la segmentación penal para personas de crimen organizado”.

Al respecto, argumentó que “de eso se trata, que las decisiones de Gendarmería de Chile pudieran tener ese blindaje constitucional y, bueno, ya veremos cómo se discute ese proyecto de ley del Congreso; son los parlamentarios quienes quieren opinar y votar esta iniciativa“.

“Esto es un caso puntual que se resolvió de manera favorable a la posición de Gendarmería, del Gobierno, pero claramente necesitamos mayor certeza jurídica. No puede ser algo que sea tan incierto como esto“, concluyó Martín Arrau.