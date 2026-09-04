“Un hombre de Estado”: Muerte de Camilo Escalona genera pesar transversal entre figuras políticas

La muerte del histórico dirigente socialista generó reacciones desde distintos sectores políticos, que valoraron su trayectoria, sus convicciones y su aporte a la democracia.

Un amplio grupo de figuras políticas lamentó el fallecimiento de Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS) y expresidente del Senado.

Desde distintos sectores destacaron su trayectoria política, su defensa de la democracia y el papel que desempeñó durante la transición.

Escalona murió a los 71 años luego de permanecer internado en la Clínica Indisa, donde enfrentaba un agresivo cáncer de próstata. Su fallecimiento fue confirmado por su hija, Natalia Escalona, generando reacciones de representantes tanto de la izquierda como de la oposición.

Muerte de Camilo Escalona genera pesar transversal entre figuras políticas

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó su vocación de diálogo y señaló: “Ha partido Camilo Escalona. Un hombre de Estado de profunda vocación democrática y de diálogo. Te despedimos con admiración, respeto y cariño. A su familia y su casa política, el Partido Socialista, todo mi más sentido pésame en estos momentos”.

Ha partido Camilo Escalona. Un hombre de Estado de profunda vocación democrática y diálogo. Te despedimos con admiración, respeto y cariño.



A su familia y su casa política, el @PSChile todo mi más sentido pésame en estos momentos. — Claudio Orrego L. (@Orrego) September 5, 2026

En tanto, el senador Vlado Mirosevic valoró su compromiso político y afirmó: “Ha partido Camilo Escalona. Un abrazo grande a su familia, sus compañeros del Partido Socialista y a tanta gente que lo quiso y lo acompañó en su lucha por combinar democracia y justicia social. Un hombre que dedicó su vida entera a sus convicciones”.

Ha partido Camilo Escalona. Un abrazo grande a su familia, sus compañeros del @PSChile y a tanta gente que lo quiso y lo acompañó en su lucha por combinar democracia y justicia social.



Un hombre que dedicó su vida entera a sus convicciones. — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) September 5, 2026

Desde el PS, el senador Juan Luis Castro también recordó al histórico militante: “Se va un compañero socialista de toda una vida”, destacando además sus años de trabajo, sus convicciones y su extensa trayectoria vinculada al socialismo chileno y la democracia.

Desde el Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter sostuvo que “Camilo Escalona entregó su vida a la lucha por la justicia. Hijo de la clase trabajadora, se formó política e intelectualmente en el socialismo chileno, en la escuela de Clodomiro Almeyda, a quien reconoció siempre como maestro, y consagró esa formación al sueño de un Chile más justo”. También recordó su participación política desde temprana edad y su oposición a la dictadura: “a los dieciocho resistió el golpe en San Miguel. Un militante contra la dictadura que entró clandestino a Chile a pelear por la democracia”.