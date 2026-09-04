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Hombre es detenido tras publicar imagen contra Jorge Quiroz en redes sociales

El sujeto fue arrestado en Cunco, región de La Araucanía, tras una investigación de la PDI y el Ministerio Público por una publicación difundida en redes sociales.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un hombre de 44 años fue detenido este viernes en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía, en medio de una investigación por presuntas amenazas dirigidas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a través de redes sociales.

Las diligencias están a cargo de una unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público.

Hombre es detenido tras publicar imagen contra Jorge Quiroz en redes sociales

La indagatoria se inició luego de una denuncia presentada mediante la plataforma virtual de la Fiscalía, a raíz de una publicación difundida en el grupo de redes sociales “Los Laureles Chile”.

Según los antecedentes conocidos, el contenido incluía una imagen editada del secretario de Estado en la que aparecía representado con un disparo en la cabeza.

Junto a ello, se habría incorporado otra fotografía de características similares relacionada con el senador de la UDI Jaime Guzmán Errázuriz, quien fue asesinado el 1 de abril de 1991.

A partir de las distintas diligencias realizadas, los detectives lograron determinar la identidad de la persona que estaría detrás de la cuenta desde la cual se habría efectuado la publicación.

El procedimiento se enmarca en la investigación destinada a esclarecer las circunstancias en que se difundió el contenido y establecer las eventuales responsabilidades penales del detenido.

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