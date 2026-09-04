Presidente Kast despide a Camilo Escalona: “Dedicó su vida a defender sus convicciones”

El mandatario puntualizó que “estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”.

El presidente José Antonio Kast se sumó a las voces del mundo político que surgieron para despedir a Camilo Escalona, líder histórico del Partido Socialista, que falleció este viernes a los 71 años.

En redes sociales, el mandatario expresó que “lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”.

Kast destacó que Escalona “dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y presidente del Senado”.

“Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, planteó desde redes sociales.

El presidente Kast visitó este viernes a Camilo Escalona en la Clínica Indisa, donde compartió de manera privada con la familia del histórico político.