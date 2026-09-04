Milei y su discurso en Foro Madrid vuelve a evidenciar grieta en las dos almas de la derecha

Mientras el mundo republicano celebró las frases del presidente argentino sobre Salvador Allende y la izquierda, en la UDI, RN y Evópoli generaron un rechazo casi transversal. El episodio se suma a una serie de tensiones que han marcado la relación entre ambos sectores del oficialismo desde marzo.

“Zurdos mugrosos”. Con esa expresión, el presidente argentino Javier Milei encendió una nueva polémica en su paso por Chile, esta vez puertas adentro del oficialismo. Mientras el mundo republicano compartió y celebró esa y otras frases dedicadas a la izquierda chilena, dirigentes de la UDI, RN y Evópoli las cuestionaron abiertamente.

El mandatario trasandino llegó a Chile este jueves para inaugurar el V Encuentro Regional del Foro Madrid, cumbre organizada por la Fundación Disenso —vinculada a Vox— que se desarrolló durante jueves y viernes en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

El presidente José Antonio Kast dio el discurso de cierre y Milei lo antecedió en el escenario, en una intervención de cerca de media hora que combinó el balance de su gestión económica con duras críticas a la izquierda regional.

Fue en ese contexto que el argentino afirmó que “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”.

También sostuvo que, “tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años” y describió al gobierno de Boric como una “farsa del socialismo del siglo XXI”.

Las frases fueron bien recibidas en las filas republicanas.

En el recinto, figuras como los diputados Agustín Romero o Benjamín Moreno avalaron el tono del mandatario extranjero haciendo bromas en sus redes sociales con el término “zurdos mugrosos”.

Rechazo transversal en Chile Vamos

Ese respaldo, sin embargo, no fue generalizado del oficialismo.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo en entrevista con 24 Horas que “siempre hay que referirse con respeto al presidente de la República, sea el que esté en ejercicio, sea el que estuvo en el pasado”.

Y agregó: “Obviamente que en Chile no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje y bueno, yo espero que no nos acostumbremos. Esto a mí no me gusta ni cuando viene de gente derecha, ni cuando viene de gente izquierda”.

Con todo, el timonel gremialista descartó que el Ejecutivo deba pronunciarse. “Para el Gobierno este no es el tema importante, ni tiene por qué responder por dichos ajenos”, dijo.

Desde RN, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados Ximena Ossandón fue más crítica. “Milei estuvo corto para su estilo (…) hay palabras que sacan roncha y creo que no corresponde que un Presidente de la República de otro país venga a sacar ronchas a un grupo importante de chilenos”, planteó.

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), se sumó al coro de críticas señalando que “para un sector de la ultraderecha, el presidente Milei es un genio, es un crack… para la mayoría de los chilenos, no podemos aceptar que un presidente de Argentina tenga el derecho a ser grosero e insultar la historia política chilena, con sus luces y sus sombras”.

El senador cerró diciendo que “tenemos que tener algo de dignidad y decir: basta, señor Milei, de sus excesos”.

El senador Andrés Longton, también de RN, describió el estilo de Milei como “distinta, quizás, a las tradiciones más republicanas que tenemos en Chile”.

Antes de la cumbre, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke había dicho que prefería que Kast enviara un saludo al foro y no asistiera personalmente, mientras el diputado Jorge Guzmán pidió al presidente evitar declaraciones que comprometieran la política exterior chilena.