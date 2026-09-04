De su ingreso a la JS hasta la presidencia del Senado y su lucha contra el cáncer: la trayectoria política y personal de Camilo Escalona

Luego de confirmar en abril pasado que padecía cáncer de próstata, el histórico dirigente socialista falleció esta jornada, a los 71 años.

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El expresidente del Senado e histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, falleció esta jornada tras enfrentar un agresivo cáncer de próstata que le fue detectado hace un par de años y que él reveló en abril pasado.

Con el propósito de hacer frente a la enfermedad, el exparlamentario, de 71 años de edad, se sometió a diversas hospitalizaciones e incluso estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, el miércoles 2 de septiembre se dio a conocer que se le había inducido un coma, tras ser internado en la Clínica Indisa.

Durante la tarde y noche de ese día, diversos representantes del mundo político, entre ellos el expresidente Gabriel Boric, llegaron al recinto médico para visitar y entregar su respaldo a la familia del dirigente socialista.

Fue el mismo exsenador socialista quien a fines de abril informó públicamente de su condición, oportunidad en la que aseveró que, “efectivamente, tengo una dolencia catastrófica“.

“En lo estrictamente personal, sin lugar a dudas, este es el mayor desafío que he enfrentado“, manifestó en la entrevista que le concedió a La Tercera.

El recorrido político de Camilo Escalona

Camilo Escalona Medina nació en Santiago el 15 de junio de 1955, y realizó sus estudios secundarios en el Liceo N° 6 de Hombres (actual Liceo Andrés Bello), ubicado en la comuna de San Miguel.

A los 13 años ingresó a las Juventudes Socialistas y en 1972 fue electo presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago.

Tras el golpe de Estado de 1973 se asiló en Austria y luego se trasladó a Cuba y más tarde a la entonces Alemania Oriental.

Regresó a Chile de forma clandestina en 1983, y al año siguiente ingresó a la Comisión Política del Partido Socialista en la clandestinidad.

Una década más tarde asumió por primera vez como timonel del PS, cargo en el que resultó reelegido cuatro veces.

De diputado a presidente del Senado

En 1989, Camilo Escalona fue electo diputado en calidad de independiente en el pacto de la Concertación por el Distrito N° 27, en la Región Metropolitana, y en 1993 resultó reelecto por el mismo distrito. Luego, en 2001, resultó nuevamente electo diputado por el PS en el Distrito N° 46, en la Región del Biobío.

En 2005, la ciudadanía lo eligió senador por el periodo 2006-2014 en la 17ª Circunscripción Senatorial, correspondiente a la Región de Los Lagos.

Fue en ese período que Camilo Escalona se transformó en presidente del Senado entre el 20 de marzo de 2012 y el 20 de marzo de 2013.

Sus intervenciones tras dejar la Cámara Alta

Dada su amplia trayectoria y sus roles como expresidente del PS y el Senado, Camilo Escalona fue un actor permanente en la actividad política del país tras dejar la Cámara Alta.

Así, por ejemplo, en 2021 no dudó en entregarle su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a la vez que aseveró que “muchas veces me ha desesperado ver que en los nuevos líderes comunistas, que se les olvida que el año 89 se cayó el comunismo”.

Al año siguiente, ya con Boric en La Moneda, el exsenador reapareció en el mapa político, tras ser una de las figuras más votadas en las elecciones internas del Partido Socialista.

En la oportunidad, llamó a la unidad para aprobar el plebiscito del 4 de septiembre, una posición que reafirmó posteriormente, tras asegurar que votar rechazo era un “retraso” y que si ganaba esta opción significaría “el triunfo de la ultraderecha”.

Choques con Paulina Vodanovic

La llegada de Paulina Vodanovic a la cabeza del PS no estuvo exenta de roces con el extimonel de la colectividad, lo que se reflejó en el enfrentamiento que protagonizaron desde sus roles de presidenta y secretario general, respectivamente, por la política de alianzas con miras a las futuras elecciones.

El triunfo de Republicanos en las elecciones del Consejo Constitucional también generó una división entre ambos.

“Hace 40 años, el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido en contra de la dictadura. Hoy, nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora“, planteó Escalona, ante lo que la timonel de su partido replicó que “nosotros no rechazamos a la democracia, tenemos un respeto sano por ella y nuestra participación en el proceso constitucional”.

Su lucha contra el cáncer de próstata

Cuando, en abril de este año, Camilo Escalona ratificó que padecía de cáncer de próstata, también informó que había sido diagnosticado en 2024.

“Soy una persona reservada y considero que este es un tema, en lo esencial, personal. Ahora bien, muchos compañeros socialistas, de la izquierda y amigos míos me han preguntado por qué no he estado en la palestra pública en el curso de los últimos meses, y ello me obliga a informar que, efectivamente, tengo una dolencia catastrófica“, manifestó en la oportunidad.

“Tengo tres grandes batallas. El Golpe del 73, cuando tenía 18 años. Mi regreso clandestino a Chile en 1982, cuando puse en riesgo mi vida. Y ahora, claro, en lo estrictamente personal, sin lugar a dudas, este es el mayor desafío que he enfrentado“, añadió.

En medio de su batalla contra el cáncer, durante junio Escalona agradeció mediante un video los saludos que le dejaron cercanos en su cumpleaños y llamó a “constituir una sólida hermandad de militantes socialistas que se mueven con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa”. En julio instó a no “olvidar las lecciones del pasado, que no están lejanas”.

Con el propósito de apoyarlo, durante la primera quincena de agosto el partido en el que militó desde los 13 años organizó un encuentro para reunir fondos.

Tras su deceso a los 71 años, sobreviven a Camilo Escalona su esposa, la periodista Jimena Tricallota, y su hija, Natalia Escalona Palma.