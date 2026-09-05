Kast recuerda a Camilo Escalona ante Gran Logia de Chile: “Un hombre valiente, de palabra”

“Me tocó compartir con él como diputado y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada siempre”, recordó Kast.

El presidente José Antonio Kast estuvo presente en el acto de la Gran Logia de Chile, donde dedicó sentidas palabras para Camilo Escalona, histórico dirigente del PS y ex parlamentario, quien falleció este viernes a los 71 años.

Para el mandatario, Escalona fue “un hombre valiente, un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas de cómo sacar adelante la patria”.

“Me tocó compartir con él como diputado y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada siempre”, recordó Kast.

En esta línea, el gobernante recalcó que “así que me uno, me uno a la reflexión, a la meditación y a la oración de su familia y también un saludo a su partido”.

Cabe recordar que el Ministerio del Interior informó que el presidente José Antonio Kast decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Camilo Escalona.