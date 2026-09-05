Experto pide citar a embajador argentino: “Ya no nos basta con el papelito que firmó Milei”

El investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos instó a no dejar pasar las últimas declaraciones del canciller argentino.

El académico Jorge Sanz, investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), llamó a La Moneda a hacer uso de mayores herramientas diplomáticas para enfrentar la controversia generada desde Argentina respecto a la soberanía de Chile en la zona austral, incluyendo citar al embajador trasandino para que entregue explicaciones formales.

El experto sostuvo a radio Cooperativa que la pasividad mostrada por el Ejecutivo ante los últimos hechos, donde destacan las declaraciones del canciller argentino apelando al carácter “bioceánico” de su país.

“Mandar a buscar al embajador y pedirle aclaraciones es un gesto diplomático de la mayor relevancia. Podría ser ese o podría ser otra herramienta que disponga el Gobierno de Chile. Pero estos elementos no se pueden dejar pasar, porque quedan en la historia”, planteó Sanz.

El académico dejó ver que “si nosotros no reclamamos, estas cosas pasan a ser puntos para Argentina, no puntos para nosotros. Entonces, es muy peligroso lo que sucede y es muy peligroso dejarlas pasar”.

Jorge Sanz hizo principal hincapié en que los últimos cuestionamientos territoriales provienen de altos funcionarios del gobierno de Argentina y de sus Fuerzas Armadas, con lo cual “están rompiendo las bases estructurales de los tratados de límites de Chile con Argentina, que es el Tratado de 1881, donde se especifica -porque esa es la base del tratado- que Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico”.

“La situación se agrava aún más porque las autoridades que están emitiendo este tipo de declaraciones están en el gobierno mismo de Argentina: es su canciller, es una senadora que fue ministra ahora. Entonces, la situación que genera Milei y que está generando Argentina es de una gravedad enorme”, cuestionó.

Para el académico, “ya no nos basta con el papelito que firmó el presidente Milei, sino que debería, a mi juicio, existir una reacción del Gobierno para pedir una aclaración desde el gobierno por las declaraciones del canciller, que son tremendamente graves y agresivas”.