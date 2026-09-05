Michelle Bachelet reafirma ante equipo asesor de ex cancilleres que sigue en carrera por la ONU

Este hecho fue celebrado por los ex cancilleres, quienes reafirmaron la importancia de su candidatura y de defender los valores de la ONU, más allá del panorama incierto de su resultado.

La ex presidenta Michelle Bachelet se reunió con su equipo asesor de ex cancilleres, a quienes ratificó que mantendrá su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Según consignó La Tercera, Bachelet se conectó vía Zoom con sus asesores, y mostrando buen ánimo, analizó sus opciones tras declarar en un conversatorio de la UDP que su opción de ser secretaria general del organismo eran nulas.

“Nos reunimos con la expresidenta y ella nos manifestó su decisión de seguir adelante y defender su visión de una Secretaría General independiente y comprometida con los mejores valores del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y los DD.HH., y una reforma para que la organización sea más eficiente en abordar los retos de paz y seguridad”, declaró Heraldo Muñoz, quien lidera el grupo asesor.

El ex canciller puntualizó que “su candidatura representa una convicción valórica ante los retrocesos que parecen imponerse”.

En la reunión, Michelle Bachelet les hizo ver que sus palabras en el conversatorio tenían un carácter distendido, dejando en claro que seguirá en carrera por el puesto.

Este hecho fue celebrado por los ex cancilleres, quienes reafirmaron la importancia de su candidatura y de defender los valores de la ONU, más allá del panorama incierto de su resultado.