Hombre formalizado por imagen contra Jorge Quiroz: “Gastar tanta plata por un meme”

El hombre de 44 años que fue detenido por publicar una imagen en contra del ministro Jorge Quiroz, fue formalizado por el delito de amenazas.
El involucrado fue identificado como Francisco Rojas Collío, quien fue detenido por la PDI en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía, tras publicar una imagen del titular de Hacienda junto a Jaime Guzmán, ambos con un disparo en la cabeza.
Ante esta situación, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó firma mensual y prohibición de acercarse a Jorge Quiroz para el detenido, consignó MegaNoticias.
A la salida de la audiencia, a la cual no tuvo acceso la prensa, Rojas Collío aseveró que “fue algo que me causó risa y lo compartí. Alguien me acusó. Yo lo vi como un meme, no como una amenaza”.
“La red social funciona de otra forma, tal vez te bloquean por un tiempo o eliminan la imagen, pero jamás pensé que llegaríamos a esto… fue una broma”, explicó.
El involucrado expresó sus cuestionamientos por la situación: “Gastar tanta plata por un meme… Tal vez otras personas hagan lo mismo y van a gastar mucha plata en logística por un simple meme”.