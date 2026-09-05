El último adiós de Camilo Escalona: decretan duelo nacional y será velado en ex Congreso

Luego de ser velado en dicho lugar, este domingo se llevará a cabo el funeral de Camilo Escalona en el Cementerio General.

Los restos de Camilo Escalona serán trasladados desde la sede del Partido Socialista, en el centro de Santiago, en un recorrido a pie hasta el Salón de Honor del Senado, en el ex Congreso Nacional, donde será velado hasta este domingo.

El PS informó que el recorrido se iniciará a las 12:30 horas, siendo secundado por militantes, la Juventud Socialista, parlamentarios y la Mesa Directiva de la colectividad.

El secretario del PS, Arturo Berrios, declaró que “se va uno de los grandes dirigentes del PS, que fue importantísimo para la reconstrucción de la democracia, un joven que abrigó la causa del socialismo y la democracia desde la temprana edad. La verdad que es una gran ausencia la de nuestro secretario general”.

“Por eso estamos rindiendo todos los honores y los homenajes que corresponden a un gran militante, a un imprescindible, cantando nuestro himno, el himno patrio también. El fue presidente del Senado, un estadista, un demócrata a cabalidad, un consecuente, un hombre extraordinario, con una calidad humana extraordinaria”, agregó el dirigente.

El traslado irá por París, Santa Rosa y Alameda, para seguir por Morandé, Compañía y Bandera, para continuar por Catedral y llegar al ex Congreso Nacional.

Luego de ser velado en dicho lugar, este domingo se llevará a cabo el funeral de Camilo Escalona en el Cementerio General.

Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que “por disposición de Su Excelencia el presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre, con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina”.