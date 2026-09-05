Primavera gris: el impacto del cambio estacional en salud mental y las señales para prevenir suicidio

Septiembre da paso a una nueva estación, lo cual coincide con el aumento de suicidios y consultas por salud mental. Expertos consultados por EL DÍNAMO detallan los efectos que puede provocar la “primavera gris”, cómo apoyar a quienes estén atravesando trastornos del estado de ánimo y las grietas que tiene el sistema en Chile.

Con la llegada de septiembre, los días se tornan más largos y las temperaturas suelen ser más agradables, lo cual marca el inicio de la primavera. Sin embargo, el cambio estacional, las modificaciones en la exposición a la luz y las rutinas pueden contribuir a desregular el estado de ánimo.

Este mes marca el inicio de lo que se conoce como “primavera gris”, donde aumentan los casos de suicidios en Chile, una realidad silenciosa que afecta a miles de familias. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y se vuelve una fecha clave para reflexionar y hablar abiertamente sobre la salud mental, las grietas que tiene el sistema, las señales que hay que mirar con atención y qué es lo que hay que hacer en caso de que se identifique una de estas alertas en personas de nuestro círculo cercano.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsal), el suicidio se encuentra entre las primeras causas de mortalidad para los jóvenes de 15 a 29 años.

En Chile cada año se suicidan más de 1.800 personas, según cifras oficiales, la cuales evidencian un alza en este tipo de decesos: en 2019 la tasa era de 9,0 por cada 100 mil habitantes, y solo cinco años después, ese número alcanzaba los 10,5, cuyos datos sitúan a Chile dentro de los países con mayores niveles de suicidios en la región.

En este marco, la demanda por atención en salud mental refleja que superó la oferta disponible antes del período de la pandemia, cuyo escenario de ha complejizado en los últimos años. Considerando lo anterior, se ha encendido la preocupación a nivel país, donde el 68% de los chilenos considera la salud mental como el mayor problema de salud. Esta es la cifra más alta de la treintena de países consultados por Ipsos a finales del año pasado.

Qué es la “primavera gris”

Aislamiento, cambios bruscos de ánimo, frustración, problemas de sueño, alimentación o tener pensamientos de muerte son algunos de los síntomas que padecen las personas que atraviesan una depresión o un problema de salud mental.

Al mismo tiempo, el cambio del clima, con la llegada de días soleados y cambios de luz, pueden agudizar dichos sentimientos, lo cual se conoce como “primavera gris”, transición estacional que coincide con el aumento de consultas por problemas de salud mental y suicidios.

Isabel Puga, psicóloga del Centro de Salud Usach, explica a EL DÍNAMO que “durante el invierno, el organismo entra de forma natural en un modo de menor gasto energético. Cuando llega septiembre, el ambiente y la cultura nos empujan a lo contrario: hay que salir, activarse y estar alegres porque llegó el buen tiempo”.

Sin embargo, para alguien que ya arrastra un agotamiento profundo o un cuadro depresivo, “ese estímulo externo funciona como una exigencia imposible. El contraste entre la energía que el mundo espera ver y la falta real de fuerzas por dentro genera un gran malestar. No se trata solo de estar triste, sino de sentir una brecha enorme entre uno mismo y el resto”.

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De acuerdo a la académica Usach, esa diferencia entre lo que el entorno demanda y lo que el sistema nervioso agotado puede sostener es lo que vuelve a la primavera un momento tan difícil. “Comprender esta paradoja nos ayuda a entender que el malestar no es falta de voluntad, sino la señal clara de que el cuerpo y la mente han llegado al límite de su capacidad de adaptación“, sostiene.

Francisco Bustamante, psiquiatra de Clínica Universidad de los Andes, manifestó que “efectivamente en Chile las consultas por problemas de salud mental y los suicidios presentan un aumento estacional que comienza en primavera. Sin embargo, el peak se observa hacia fines de año, alrededor de Navidad y Año Nuevo. Por eso, en nuestro país parece existir también un componente asociado a estas fechas y a lo que socialmente significan las fiestas de fin de año”.

Las señales de alerta en salud mental y qué hacer en caso de identificarlas

En este marco, enfatizó en las señales de alerta que debe observar el círculo cercano de una persona que esté atravesando problemas de salud mental.

“Hay que estar atentos principalmente a cambios persistentes en el estado de ánimo y en el funcionamiento habitual de la persona. Entre las señales de alerta están presentar un ánimo depresivo durante la mayor parte del día, prácticamente todos los días, por un período de al menos dos semanas, cambios importantes en los patrones de sueño o alimentación, y la pérdida de la capacidad de disfrutar actividades que anteriormente resultaban placenteras”, detalló Bustamante.

Ante esto, manifestó que es importante no minimizar los síntomas ni atribuirlos simplemente a “estar pasando por un mal momento”.

Respecto a las personas que estén enfrentando estos episodios, Pablo Ferrer, quien está doctorando en Psicología en Universidad de Chile, sostuvo que “no hay que esperar una crisis para pedir apoyo. Además, siempre se puede aprender algo nuevo sobre el bienestar y la Salud Mental: preguntando se abren mundos y hablando algunas cosas, duelen mucho menos. Por otra parte, en el caso particular de las personas con Suicidalidad elevada o con trastornos del ánimo, la recomendación es consultar con un especialista ante cambios marcados en el estado de ánimo que interfieran con el diario vivir”.

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Frente a una señal de alerta, Puga detalló las acciones que se deben tomar: acoger y conversar abiertamente; acompañar y contener, no dejar sola a la persona si percibimos que el riesgo es alto o inmediato; vincular con ayuda profesional, facilitar el contacto con la red de salud o utilizar canales de emergencia especializados y gratuitos”. En Chile, está disponible la línea *4141 (Línea de Prevención del Suicidio), un servicio gratuito, confidencial y disponible 24/7 donde profesionales orientan sobre cómo actuar ante una crisis.

“Intervenir a tiempo, validando el dolor del otro en lugar de minimizarlo, es el paso más efectivo para prevenir que una crisis se vuelva irreversible”, añadió la académica Usach.

Las grietas en salud mental y los desafíos de Chile en esta materia

La pandemia tuvo un impacto importante en la salud mental del país, no solamente por los efectos de la propia pandemia, sino también porque durante la emergencia sanitaria muchas atenciones de salud mental fueron postergadas. Eso generó una demanda acumulada que todavía tiene consecuencias, según señala Bustamante.

Por su parte, Puga sostiene que “las políticas públicas de Chile en salud mental son de vanguardia y nos posicionan como un referente en América Latina. El país cuenta con instrumentos sólidos, como el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, y ha sido pionero en incorporar patologías prioritarias dentro de las garantías del GES (como la depresión)”.

No obstante, para la psicóloga el gran problema que existe es el financiamiento. “El presupuesto que Chile destina a salud mental es históricamente bajísimo (rondando apenas un porcentaje marginal del presupuesto total de salud-menos del 2%, y el 75% de ese presupuesto es para los hospitales psiquiatricos), quedando muy por debajo de lo que recomiendan los estándares internacionales y los países de la OCDE (que sugieren destinar al menos un 5% del presupuesto sanitario)”.

En esa línea, asevera que “mientras los recursos sigan siendo tan precarios frente a la inmensa demanda de la población, las políticas públicas —por muy vanguardistas que sean en el papel— seguirán operando al límite de sus capacidades”.

Bajo este contexto, profundizó en las fallas estructurales críticas en la respuesta asistencial. “Listas de espera insostenibles, sobrecarga y escasez en la red y desconexión intersectorial (falta una articulación fluida entre la salud, la educación, el mundo laboral y las redes comunitarias)”, son parte de las principales grietas del sistema de salud mental en Chile.

Otro punto al que apuntan los especialistas tiene que ver con el costo de los medicamentos. “Aproximadamente el 41% del gasto en salud mental corresponde al costo de los medicamentos, una proporción muy elevada en comparación con otras áreas de la salud. Por lo tanto, también es necesario revisar cómo estamos utilizando esos recursos y cómo podemos hacer que los tratamientos sean más accesibles y eficientes”, expresó Bustamante.

De acuerdo a los expertos, los puntos en los que se debe avanzar en esta materia están asociados a un aumento del presupuesto, asegurando financiamiento basal para contratar más especialistas, reducir las listas de espera y dotar de insumos estables a la red pública; fortalecer la Atención Primaria y la Prevención; e ir en dirección a un abordaje intersectorial y comunitario, lo cual tiene que ver con llevar la salud mental a espacios cotidianos —como universidades, colegios y empresas— educando a la comunidad, reduciendo el estigma y creando entornos laborales y académicos que no enfermen a las personas.