Cancillería cita a embajador Brandon Judd por dichos sobre estallido social

El embajador de Estados Unidos en Chile aseveró que cuenta con información que apunta a organizaciones de izquierda por violencia tras el 18-O.

El Ministerio de Relaciones Exteriores citó a Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego que asegurara que los hechos de violencia vistos durante el estallido social fueron orquestados por “organizaciones de izquierda”.

En entrevista con CNN Chile, el representante diplomático aseveró que “cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

Ante estas declaraciones, Cancillería convocó a Brandon Judd este miércoles y entregue los antecedentes que sustentan sus palabras.

En una declaración pública, la cartera dirigida por el ministro Francisco Pérez Mackenna explicó que el encuentro tiene como objetivo “solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores”.

Desde el Ejecutivo precisaron que “el Gobierno de Chile considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia”.