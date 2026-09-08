Acuartelamientos y refuerzo en seguridad: así se preparan las municipalidades para este 11 de septiembre

Los municipios reforzarán la coordinación con las policías y sus equipos ante una jornada que podría estar marcada por manifestaciones y hechos de violencia.

A pocos días de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, distintos municipios de la Región Metropolitana (RM) comenzaron a implementar medidas preventivas ante la posibilidad de manifestaciones y hechos de violencia.

La jornada será además la primera que se desarrolla bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, contexto que, según autoridades comunales, podría generar un escenario especialmente complejo.

Entre las medidas adoptadas se encuentran operativos de limpieza, retiro de escombros, neumáticos y vehículos abandonados, además del refuerzo de patrullajes y sistemas de vigilancia.

Así se preparan las municipalidades para este 11 de septiembre

Según reveló La Tercera, Estación Central, por ejemplo, trabaja junto a Carabineros para monitorear sectores considerados de mayor complejidad y contempla retirar algunos semáforos, mientras que Providencia reforzará la fiscalización y la vigilancia mediante cámaras.

En La Pintana se prepara un despliegue que incluye presencia policial, acuartelamiento, drones y ambulancias municipales, además de la extensión del funcionamiento del SAPU.

Peñalolén, en tanto, inició el retiro preventivo de neumáticos y la revisión de microbasurales y vehículos abandonados, especialmente en sectores donde habitualmente se registran disturbios.

Otras comunas también adoptaron acciones similares. Huechuraba reforzó el monitoreo y el despeje de residuos en puntos críticos; La Florida dispondrá móviles en distintos cuadrantes y equipos para retirar escombros y neumáticos, mientras Lo Barnechea reforzará la limpieza, retirará contenedores en sectores sensibles y aumentará la vigilancia mediante drones, globos y cámaras.

Desde el Gobierno también aseguraron que existe una planificación especial para la jornada. El seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, señaló que “para este 11 de septiembre, existe una preparación reforzada, una coordinación preventiva especial. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería se encuentran preparados con planes operativos, de contingencia, cuyos detalles, por razones de seguridad, son reservados”.