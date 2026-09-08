“Ella no tiene por qué saber”: disputa entre ministro Barros y presidenta del Senado abre nuevo flanco en La Moneda

Desde RN salieron a respaldar a Paulina Núñez y dejaron ver su molestia con las expresiones del titular de Defensa.

Un nuevo conflicto enfrenta a La Moneda con los partidos políticos que integran el oficialismo, esta vez protagonizado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), con un duro intercambio de palabras entre ambos.

Todo se originó cuando la senadora Núñez hizo un llamado a Barros a dejar de entregar su opinión sobre materias que no tengan relación con su cartera.

“Le fue muy bien en una de las encuestas, porque parece vocero opinando de todo. En una de esas podrían nombrarlo en ese cargo, que al parecer lo hace bien en eso”, planteó a The Clinic.

Estas palabras no cayeron muy bien en Fernando Barros, quien respondió en CNN Chile: “La senadora Núñez forma parte de otro poder del Estado y ella no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”.

“Respeto su derecho a opinar sobre lo que estime. Yo no opinaré sobre sus comentarios en entrevistas de prensa ni intervengo en los asuntos propios del Poder Legislativo y respeto el rol que corresponde a los integrantes de los otros poderes, base de nuestra institucionalidad”, cerró el ministro de Defensa.

Ante esta respuesta, desde Renovación Nacional salieron a cerrar filas en torno a Paulina Núñez, como lo dejó ver la senadora Andrea Balladares, timonel de RN.

“Decir que la presidenta del Senado no tiene por qué saber lo que hace el Ejecutivo o el Ministerio de Defensa es desconocer el rol que tiene el Congreso y, además, una falta de respeto hacia Paulina Núñez y hacia el Senado. Un ministro puede discrepar, por supuesto, pero eso no justifica una respuesta de este tipo hacia quien encabeza otro poder del Estado. En democracia, las diferencias se enfrentan con argumentos y con respeto institucional”, cuestionó la senadora Balladares.

Esta postura fue refrendada por la senadora Camila Flores, quien agregó que “quien parece no entender cómo funciona el Estado es el ministro de Defensa. La presidenta del Senado es la segunda autoridad del país y, además, llega a ese cargo por elección popular, no por designación. El respeto hacia quienes ejercen cargos de representación popular, y a quienes mañana los ministros pedirán su voto, es fundamental”.