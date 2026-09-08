Republicanos y libertarios apuntan a reinstalar agenda de indultos en cumbre con Kast en Cerro Castillo

Con la vía legislativa avanzando en paralelo, republicanos y libertarios preparan sus respectivas citas con Kast para reiterar la exigencia de indultos a uniformados condenados por el estallido social.

Las bancadas de Republicanos y del Partido Nacional Libertario fueron convocadas a Cerro Castillo este martes y miércoles respectivamente. Ambas, según supo EL DÍNAMO, están decididas a reinstalar la exigencia de indultos para los uniformados condenados en el marco del estallido social.

Kast recibe esta noche a los parlamentarios republicanos y mañana miércoles a los libertarios, en dos citas separadas que se producen mientras la solicitud avanza también por la vía legislativa, con un proyecto de indulto general que reúne a senadores de ambas colectividades.

En Republicanos combinan cautela institucional con respaldo público a la causa.

La insistencia más visible ha corrido por cuenta de los diputados Sebastián Zamora y Javiera Rodríguez, quienes en julio individualizaron doce casos prioritarios de exuniformados condenados.

Puertas adentro, la directiva que encabeza el senador Arturo Squella sopesa con cuidado cómo plantear el tema, pues la propia presión de su bancada le abrió un flanco al Presidente que no quieren seguir alimentando.

Consultada por este medio, la diputada Macarena Santelices (Partido Republicano) enmarca la demanda en términos de justicia hacia las Fuerzas Armadas y de Orden: “Como Republicanos, siempre hemos defendido que se debe hacer justicia y entregar el máximo respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que cumplieron con su deber en momentos críticos para el país. La reunión en Cerro Castillo es, sin duda, una instancia propicia para que las distintas bancadas oficialistas pongan sobre la mesa temas de profunda relevancia nacional”, señala la parlamentaria.

Y acota: “Nos parece totalmente pertinente que el Presidente Kast evalúe y defina el mejor camino institucional para dar una solución definitiva a esta sentida demanda”.

La diputada Rodríguez, en tanto, coincide en que la reunión en el palacio presidencial “es un espacio de confianza, así que todos los temas pueden ser tocados”.

Eso sí, remarca que “nuestro interés por los indultos no es algo que el presidente desconozca, es algo que hemos hecho sentir desde el 11 de marzo y seguiremos conversando y empujando iniciativas que aporten a la toma de decisiones”.

Rodríguez es precisamente una de las parlamentarias que más ha presionado en materia de indultos impulsando una página web para reunir apoyo ciudadano.

Dicho respaldo se busca para el proyecto de indulto general —Boletín presentado por la senadora libertaria Vanessa Kaiser que sumó a 60 diputados que firmaron una carta pidiendo a Kast resolver estos beneficios. Esto, en un contexto en que el Ejecutivo reconoce más de 40 solicitudes recibidas desde marzo.

PNL eleva el tono

El PNL, en cambio, llega a la cita con el tono más alto. Requeridos parlamentarios del partido liderado por Johannes Kaiser adelantan que los indultos serán el tema central del desayuno de mañana, pensado para durar poco menos de una hora.

“Para nosotros como bancada siempre ha sido un tema prioritario los indultos a aquellos que nos protegieron de la insurrección de octubre. Este tema nunca va a faltar en ninguna reunión que tengamos con el Presidente o los ministros del ramo”, señala el diputado Pier Karlezi a EL DÍNAMO.

El vicepresidente del PNL, Hans Marowski, fue en el mismo sentido y adelantó que la bancada usará la instancia para marcarle la cancha al Gobierno. “Vamos a ir y le vamos a explicar cuál es nuestra posición respecto a la demora, porque creemos que ha sido muy lento (…) para todos quienes se encuentran condenados por servir a su país en el contexto del 18 de octubre y quienes por humanidad también deberían estar cumpliendo penas en su casa”.

La presión no se limita a los uniformados condenados por hechos del estallido social. En el oficialismo se anticipa que el senador Ignacio Urrutia —histórico defensor de los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura recluidos en Punta Peuco— podría plantear en la cita de esta noche la misma solicitud para ese grupo de causas.

Kast, consultado recientemente sobre la posibilidad de resolver algún indulto en torno al aniversario 53 del golpe de Estado, descartó cualquier anuncio ligado a la fecha y remitió el tema a una revisión caso a caso, sin cerrarla del todo.

Los ojos sobre Rabat

Esa revisión recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza Fernando Rabat, encargado de filtrar técnicamente cada solicitud antes de que llegue al escritorio presidencial.

El propio ministro ha insistido en que no maneja plazos. “No tengo ninguna fecha en el calendario en esta materia porque la ley no me impone fechas”, dijo hace pocos días.

La diputada Gloria Naveillán (PNL), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sostuvo a este medio que “respecto de los indultos, yo no culpo al ministro Rabat porque no me cabe duda que él tiene órdenes superiores de frenar este tema. Yo estoy segura de que mucho más allá de lo que puedan decir los famosos estudios caso a caso, ya están. Lo que pasa es que la orden viene de arriba”.