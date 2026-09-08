Embajador de EE.UU. y estallido social: “Nuestra inteligencia dice que provino de organizaciones de izquierda”

Brandon Judd aseveró que esta información no ha sido entregada a la justicia, pero se mostró abierto a compartirla con el Ejecutivo.

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, aseveró que análisis de inteligencia realizados por su país apuntan a organizaciones de izquierda como responsables del estallido social de 2019.

En entrevista con CNN Chile, Judd apuntó que “solo tienes que ver a esos manifestantes. Los manifestantes, en su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. Cuando uno mira la gran mayoría de las protestas, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, la gran mayoría provienen de instituciones de izquierda o de la ideología de izquierda“.

El representante diplomático agregó que “la inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas”.

“En 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda“, precisó.

El embajador dejó en claro que su postura está respaldada por organismos de inteligencia de Estados Unidos: “Cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”.

Brandon Judd declaró que esta información no ha sido entregada a la justicia, ya que “hasta donde sé, lo que ocurrió en 2019 no está en disputa en este momento. Si el gobierno se acercara a nosotros…”.

“Si el Gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto”, sentenció el embajador de Estados Unidos.