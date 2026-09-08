El complejo estado de salud que enfrenta Andrés Celis y que lo alejará del Congreso

El parlamentario anunció que se alejará temporalmente de sus funciones y actividades presenciales.

El diputado por la Región de Valparaíso, Andrés Celis (Ind.-RN) anunció que se alejará temporalmente de sus actividades parlamentarias y presenciales debido a un tratamiento médico al que deberá someterse.

El legislador enfrentará un trasplante de médula ósea para tratar una mielodisplasia genética que, según explicó, lo acompaña desde su nacimiento.

El complejo estado de salud que enfrenta Andrés Celis

Celis señaló que esta condición ha formado parte de su vida, pero que hasta ahora no le había impedido desarrollar sus funciones políticas ni mantener el trabajo en terreno.

“Desde que nací convivo con una mielodisplasia. Ha sido parte de toda mi vida, pero nunca un impedimento para trabajar, recorrer nuestras comunas, encontrarme con ustedes y dedicarme plenamente a una labor que me apasiona”, expresó en sus redes sociales.

De acuerdo con el diputado, el trasplante corresponde al tratamiento definido para enfrentar de manera definitiva su diagnóstico. “Hoy debo someterme a un trasplante de médula, el tratamiento indicado para abordar de manera definitiva esta condición. Esto me obligará a alejarme temporalmente de las actividades presenciales y del trabajo en terreno”, señaló.

Durante el período de recuperación, Celis indicó que su equipo continuará desarrollando las labores habituales y atendiendo los requerimientos de los habitantes del Distrito 7. “Durante este período, mi equipo continuará funcionando con normalidad, atendiendo las necesidades de nuestros vecinos y dando seguimiento a todas las gestiones en curso”, indicó el parlamentario.

Debido a lo anterior, el diputado manifestó su expectativa de retomar sus funciones una vez completado el proceso médico y su recuperación. En ese sentido, aseguró que espera regresar “con más fuerza y energía” para continuar con su labor parlamentaria.