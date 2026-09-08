Desde el Movilh informaron que presenta heridas en diferentes partes del cuerpo y manifestaron especial preocupación debido al Parkinson que padece.

El histórico exdirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, resultó herido durante la tarde de este martes tras ser atropellado por un camión en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Francisco Bilbao con Andacollo, mientras el activista terminaba de cruzar la calle.

Tras el impacto, Jiménez, de 66 años, fue trasladado hasta el Hospital Salvador, donde permanece consciente y está siendo sometido a distintos exámenes para establecer la gravedad de las lesiones.

Grave atropello a Rolando Jiménez en Providencia: conductor se habría dado a la fuga

Desde el Movilh informaron que presenta heridas en diferentes partes del cuerpo y manifestaron especial preocupación debido al Parkinson que padece.

“Rolando fue impactado por un camión, resultando con lesiones en distintas partes de su cuerpo. Se encuentra consciente, pero con mucho dolor y en un estado que requiere especial preocupación”, señaló la organización a través de sus redes sociales.

Según los primeros antecedentes policiales, el conductor del vehículo no habría detenido su marcha ni prestado auxilio tras el atropello.

Sin embargo, cerca de 40 minutos después, Carabineros logró ubicar el camión y detener al hombre de 47 años, quien habría reconocido su participación en el accidente. Además, se informó que no contaba con licencia de conducir y que el vehículo mantenía su revisión técnica vencida.

Desde el Movilh expresaron su preocupación por el estado de salud de Jiménez y enviaron un mensaje de apoyo al histórico activista. “Toda nuestra preocupación, cariño y fuerza están hoy con Rolando“.

“Son momentos de enorme angustia para quienes lo queremos y hemos compartido con él tantos años de lucha, compromiso y amistad. Esperamos de todo corazón que pueda recuperarse y salir adelante de este difícil momento. Rolando, te queremos profundamente. Estamos contigo, acompañándote con todo nuestro amor y nuestra fuerza”, manifestaron.