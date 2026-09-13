Kast participa de Te Deum Evangélico y reconoce: “Pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante”

El mandatario destacó, por otra parte, que en el Congreso han encontrado apoyo “en todas aquellas materias que van en beneficio de nuestros compatriotas”.

Por cerca de una hora se extendió el Servicio Nacional de Acción de Gracias —también llamado Te Deum Evangélico— que tradicionalmente se realiza una semana antes de Fiestas Patrias. El presidente José Antonio Kast participó junto a sus ministros y la primera dama, María Pía Adriasola, de la ceremonia y al término de ésta hizo un llamado a la unidad nacional.

“Es un momento de recogimiento, es un momento espiritual. Agradezco a las iglesias evangélicas esta oración por Chile. Es un momento para detenerse, mirar lo que es nuestra patria, recoger las palabras que nos plantean de unidad, de encuentro, en la casa de todos. Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias, en el mes la patria, un llamado a la reconciliación, al reencuentro, a la recuperación y a la esperanza”, dijo tras ser consultado sobre sus impresiones por TVN.

Kast también recogió las palabras del obispo Héctor Cancino durante la ceremonia, sobre el panorama económico y de seguridad. “Nosotros hoy día, como bien se señaló, pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos, y el llamado a la esperanza es lo que más recojo, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación más allá de las dificultades en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de vivienda. Hemos pasado por momentos duros de catástrofe, pero ahí estamos todos, juntos trabajando para sacar adelante a la nación”, manifestó.

El mandatario también recalcó que desde su llegada a La Moneda que busca “la unidad nacional, la unidad en la población, en el Congreso”. “Creo que hemos tenidos apoyos en todas aquellas materias que van en beneficio de nuestros compatriotas; en lo que se hizo para entregarle un beneficio a los niños, y hemos logrado en temas de (la Ley de) Reconstrucción, y seguimos adelante en temas de seguridad”, destacó.

“Más allá de nuestras legítimas diferencias, creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes, y seguimos trabajando en ello. Corrigiendo lo que haya que corregir, y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político”, cerró.