Rabat revela que hay más de 100 solicitudes de indulto: “Son mayoritariamente por hechos ocurridos en 1973”

El titular de Justicia dijo que “no hay un plazo establecido en la ley” para resolver esas peticiones y que él tampoco tiene “un plazo autoimpuesto”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), dio a conocer este domingo que hay más de 100 solicitudes de condenados para que se les conceda el indulto presidencial.

En diálogo con Mesa Central de Canal 13, Rabat aclaró que ese número corresponde mayoritariamente a condenados por “hechos ocurridos en 1973”, aludiendo con ello a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el golpe de Estado. Los casos en que esas solicitudes provienen de reos declarados culpables por delitos ocurridos en el estallido social “son pocos”, dijo.

“No hay un plazo establecido en la ley y yo no tengo un plazo autoimpuesto, porque muchas veces lo que hay que hacer son estudios muy cuidadosos siempre. Y ese estudio cuidadoso tiene que llevar a una convicción. Adquirir esa convicción es siempre un proceso lento”, aseveró.

Sobre la ley de indulto general que impulsa un sector del oficialismo, Rabat manifestó que “evidentemente que el Gobierno no está hoy día con esas leyes, sino que tiene focos distintos. Desde el lado de nuestra cartera, básicamente apoyando lo que es la agenda contra el crimen organizado”.

“Hemos conversado con el Presidente de la República respecto de dar cumplimiento a una cuestión que es fundamental: toda vez que se efectúa una petición al Presidente de la República esta debe terminar con una resolución fundada. Significa que debe existir una tramitación que se ajuste a derecho. Y por lo tanto lo que hemos conversado con el Presidente de la República es que vamos a respetar el caso a caso”, acotó.

Por otra parte, defendió que La Moneda no hubiera realizado un acto de conmemoración del golpe de Estado, un hecho inédito en democracia. “Nos desconcentran de ese foco (de resolver necesidades del país)”, zanjó.