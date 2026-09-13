Homicidio de carabinero en Renca: en prisión preventiva queda presunto autor de los disparos

El funcionario policial fue asaltado por una banda que se dedicaba a atraer a sus víctimas mediante falsas compras.

En prisión preventivo quedó Demmis Barrera, el último de los detenidos por el homicidio del carabinero Alejandro Ortiz, perpetrado el 27 de agosto en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

Según informó Carabineros hace dos semanas, en momentos en que la víctima intentaba coordinar en la población El Perejil la entrega de un producto que había vendido por una plataforma digital, fue abordado por tres sujetos que intentaron asaltarlo. Ortiz, quien se encontraba de franco y no portaba su arma de servicio, recibió disparos de parte de los asaltantes y falleció en el lugar.

Desde entonces, cinco sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el crimen. El sexto, Demis Barrera (36), fue detenido en la noche del sábado en Renca. Según el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, fue el autor de los disparos que acabaron con la vida del carabinero.

El último detenido cuenta con un extenso prontuario policial que se remonta a 2007. Entre los delitos por los cuales ha sido aprehendido en el pasado se contabiliza robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, porte de arma cortante, tráfico de marihuana y porte de arma de fuego. De acuerdo con el Ministerio Público, integraba una banda dedicada a montar falsas compras para atraer a sus víctimas.

Al igual que con el resto de los detenidos, el tribunal determinó que quedase en prisión preventiva mientras continúa la investigación, vale decir, por un plazo de 120 días. Aún resta dar con el paradero de otros dos presuntos responsables: Claudio Valdivia, de 29 años, y Francisco Rivera, de 31.