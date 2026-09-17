El diputado franco-chileno Rodrigo Arenas, de La Francia Insumisa, afirmó que la distinción buscaba visibilizar las reivindicaciones del pueblo mapuche.

La bancada de diputados de la UDI solicitó a la Cancillería llamar a consultas al embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau, luego del reconocimiento entregado en ese país al exlíder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La petición fue planteada por el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, el diputado Cristóbal Martínez y el parlamentario Eduardo Cretton.

La distinción correspondió a una medalla de la Asamblea Nacional francesa, entregada el lunes 14 de septiembre en París por el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas.

En ese contexto, el reconocimiento fue recibido por Ernesto Llaitul, hijo del exvocero de la CAM, quien posteriormente debe hacer llegar la medalla a su padre.

Arenas, militante de La Francia Insumisa, sostuvo que la iniciativa buscaba visibilizar y otorgar reconocimiento institucional a las reivindicaciones del pueblo mapuche.

Llaitul cumple en Chile una condena de 23 años de prisión, dictada en 2024 por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y otros ilícitos.

La UDI pide citar al embajador de Francia tras reconocimiento a Héctor Llaitul

Frente a la entrega de la medalla, los parlamentarios gremialistas solicitaron al Ejecutivo expresar formalmente su molestia y conocer los antecedentes que rodearon la distinción. “Estamos frente a un hecho absolutamente inaceptable y que como país no podemos dejar pasar. Aquí no se está homenajeando a una persona perseguida por sus ideas, sino a quien fue condenado por la justicia a 23 años de cárcel por graves delitos. Y quien durante décadas ha encabezado una de las principales organizaciones terroristas”, señalaron.

“Por eso creemos que la Cancillería debe expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés, porque no corresponde guardar silencio frente a un reconocimiento que termina presentando como una supuesta víctima de una persecución política a un terrorista”, agregaron.

Además de cuestionar la condecoración, los diputados pidieron que una eventual reunión con el representante diplomático francés incluya la situación de Ricardo Palma Salamanca, condenado en Chile por el homicidio del senador Jaime Guzmán. El exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez recibió asilo político en Francia en 2018, después de que Chile solicitara su extradición.

En ese contexto, los parlamentarios afirmaron que “Francia tiene una deuda pendiente con Chile que no podemos seguir ignorando. Resulta incomprensible que un país que ha sufrido las consecuencias del terrorismo no sólo permita este tipo de reconocimientos a Héctor Llaitul. Sino que años atrás haya decidido brindar protección a uno de los asesinos del senador Jaime Guzmán. Estas son señales que consideramos profundamente equivocadas y ofensivas para nuestro país, para nuestras instituciones y, especialmente, para las víctimas del terrorismo”.