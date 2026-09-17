El plan del Gobierno para reactivar el GAM tras meses de obras detenidas

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, aseguró que el centro cultural tendrá una nueva oportunidad.

El Gobierno trabaja en una nueva alternativa para reactivar las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), paralizadas desde abril, con el objetivo de recuperar el proyecto y evitar un mayor deterioro del recinto.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, confirmó que la propuesta está siendo elaborada junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la dirección del centro cultural.

“El GAM no va a quedar botado, el GAM va a tener una nueva vida, va a tener una oportunidad”, afirmó Parot en conversación con Radio Pauta.

Junto a ello, la secretaria de Estado explicó que han trabajado con el ministro de Cultura, Francisco Undurraga, además de los responsables del GAM, para definir un mecanismo que permita dar continuidad a las obras.

El plan del Gobierno para reactivar el GAM

Los trabajos fueron suspendidos a mediados de abril, luego de que el Ejecutivo pusiera término anticipado al contrato con la empresa GAM Moller PVC SpA. La medida estuvo vinculada a la falta de recursos y a un cambio en las prioridades gubernamentales. Al momento de detenerse, el proyecto de ampliación presentaba un 45% de avance.

Ahora, el Ejecutivo prepara los antecedentes para una nueva licitación, cuyos detalles serán difundidos una vez que se establezca el modelo definitivo.

En paralelo, Bienes Nacionales estudia qué hacer con la Torre Villavicencio, inmueble ubicado en las inmediaciones del GAM y que actualmente no está siendo utilizado. Parot señaló que la estructura presenta dificultades de seguridad y problemas asociados a su condición estructural. La alternativa que analiza el Gobierno consiste en otorgar el edificio mediante una concesión de uso oneroso a un privado, sin considerar su venta.

“Las condiciones del proyecto, tanto de esa torre como del GAM, las definimos nosotros y el que presente el mejor proyecto, se queda con un número de años importante para que puedan lograr el financiamiento”, explicó la ministra.