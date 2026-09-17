Ahora además te escuchan: los nuevos Apple Watch apuestan todo a la salud

Apple presentó sus nuevos relojes inteligentes: el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Con nuevas funciones de IA, son los modelos con más cambios en salud de los últimos años y llegan con un chip más potente. Se podrán comprar a partir del 18 de septiembre.

Los lanzamiento de Apple no sólo traen smartphones. Sus accesorios son hoy un mercado gigante y que genera mucha ansiedad. Por eso, llamaron la atención las nuevas líneas de relojes inteligentes. La novedad más importante son los nuevos sensores para el corazón, que son capaces de revisar tu ritmo cardíaco cada cinco segundos y controlar su funcionamiento entre un latido y otro. Con toda esa información, el reloj te dice si conviene descansar, ir con calma o entrenar a fondo.

Relojes que realmente te escuchan

Otra novedad es que el reloj ahora sí puede “escuchar”, confirmando el mito de que la tecnología nos puede oír. Uno de sus mayores avances es que puede repetirte en texto los últimos 15 segundos de una conversación, resumir automáticamente de qué se habló en una reunión o llamada, y avisarte con una alerta si suena una sirena, una alarma, el timbre o un bebé llorando, algo pensado especialmente para personas con dificultades de audición, cuando hay emergencias o ayuda en el trabajo.

Series 12 y Ultra 4: diseño y batería

Las diferencias entre la serie 12 y la Ultra 4 son importantes. La primera, estrena un vidrio más resistente a los rayones y golpes, y vuelve la versión de cerámica en dos colores: blanco perla y azul noche. La batería también mejora: dura más tiempo haciendo ejercicio al aire libre y, con solo 15 minutos de carga, alcanza para casi medio día más de uso.

El Ultra 4 tiene las mismas funciones de salud que el Series 12, pero está pensado para durar mucho más tiempo sin cargarse: hasta 50 horas de uso normal y hasta 45 horas en un modo especial para actividades muy largas, como carreras de ultra distancia. Apple también dice que es el reloj deportivo con la mejor ubicación por GPS que ha fabricado.

Ambos relojes funcionan con el nuevo sistema watchOS 27, que trae una pantalla de aplicaciones más simple de organizar y un asistente Siri más inteligente, capaz de entender mejor el contexto de cada usuario. La aplicación Salud del iPhone también cambia: suma una sección para revisar tu bienestar a largo plazo, permite agendar exámenes de sangre desde el celular, y ahora hace seguimiento del ciclo menstrual también durante la perimenopausia y la menopausia.

La línea de Apple Watch apuesta todo a la salud, con sensores más avanzados y con la ayuda de la IA arremete con todo en la línea de relojes inteligentes.