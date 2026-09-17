El milagroso rescate que esperan concretar los equipos en Nepal a casi tres semanas de la riada

La esperanza de hallar con vida a seis trabajadores que permenecen aislados desde el 26 de agosto cobró fuerza, luego de que se escucharon ecos en respuesta a señales sonoras.

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Contra el tiempo laboran los equipos de rescate a 80 metros de profundidad en el túnel de una central hidroeléctrica en Nepal, con el propósito de salvar con vida a seis trabajadores que habrían sobrevivido en bolsas de aire, a casi tres semanas de la riada que mató a más de 1.300 personas y dejó al menos 6.000 desaparecidos.

El vocero de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí, Shanti Mahat, explicó a medios internacionales que la cifra de personas cuyo paradero se desconoce hasta el momento se actualizó, luego de que las autoridades recibieron información más detallada de las aldeas de las zonas afectadas por la catástrofe.

Respecto de los fallecidos, los equipos han recuperado hasta el momento 1.403 cuerpos tras las inundaciones.

Sin embargo, las autoridades admitieron que más de 520 de los registros corresponden a restos parciales, lo que ha dificultado establecer el número real de los fallecidos.

El milagroso rescate que se espera en Nepal

Por otra parte, y de acuerdo con lo manifestado por el exministro de Energía, Kulman Ghising, la esperanza de hallar con vida a los trabajadores atrapados en el túnel cobró fuerza, luego de que se escucharon ecos en respuesta a las señales sonoras enviadas por los rescatistas desde unos 120 metros dentro de la galería.

Por su parte, Sriram Neupane, un ingeniero que trabaja en el lugar, planteó que “dado que el paso está bloqueado por rocas y escombros, se puede asumir que podría haber algún espacio vacío más adentro“.

“Si las operaciones de rescate y despeje avanzan sin contratiempos, hay esperanza de recibir buenas noticias“, complementó sobre el milagroso rescate que espera todo Nepal.

Dijo también que “nos han informado de que allí hay 92 baterías grandes, mientras que la sección inferior cuenta con una cocina, alimentos como arroz, lentejas, azúcar y té, además de un tanque de agua de unos 1.000 litros“.

“Si el aire (oxígeno) atrapado en la parte superior se ha mantenido intacto tras la riada, no se descarta que hayan podido sobrevivir durante un período prolongado“, concluyó.