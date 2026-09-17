¿Prohibir o regular las carreras de galgos? El giro en el Congreso y el debate previo a una nueva votación

Si bien la idea central del proyecto es prohibir esta actividad, dentro de la iniciativa se aprobó una indicación que apunta a regular las carreras.

El proyecto que busca prohibir y sancionar las carreras de perros volverá a ser discutida y votada durante las próximas semanas en la Sala de la Cámara de Diputados, el cual tuvo un drástico giro, debido a que en medio de su tramitación en particular, la Comisión de Medio Ambiente aprobó una indicación para regular las carreras de galgos.

Con 7 votos a favor y 6 en contra, se respaldó la indicación que presentó el diputado Benjamín Moreno (REP), la cual busca establecer una regulación para las carreras dentro de la misma iniciativa que pretende prohibirlas.

Tras el resultado, entre quienes votaron en contra rápidamente se levantaron reservas de constitucionalidad, señalando que la modificación se alejaría de la idea matriz del proyecto.

El debate en torno a la prohibición o regulación de las carreras de galgos

Uno de los parlamentarios que ha liderado la idea de regular esta práctica ha sido Diego Vergara (REP), quien en diálogo con EL DÍNAMO, hizo alusión a que la actividad se ha convertido en “tradición” a lo largo de los años. “Si existe una prohibición van a seguir corriendo estos perros en la clandestinidad”, lo que, a su juicio, derivará en que “no va a haber ninguna forma de poder controlar el cuidado animal”.

Algo similar aseveró anteriormente la diputada Paulina Muñoz (PNL), que defendió la actividad señalando que “las carreras de galgos son una actividad tradicional en el campo y eso no se puede desconocer. Desconocer las raíces, desconocer lo que pasa en la realidad es realmente legislar con letras vacías”.

En este marco, Vergara manifestó hacia dónde debería apuntar una eventual regulación: “Federar todos los clubes y que tengan la obligación de tener veterinarios de planta, con un informe, con una autorización municipal, que son las normas que hoy se implementan en el rodeo”.

Por otro lado, el diputado Sebastián Videla (IND-PL), cuestionó la maniobra y acusó que parlamentarios “de una manera engañosa, llevan indicaciones, las votan entendiendo que esto va en contra de la idea matriz del proyecto. Espero que el presidente de la Cámara de Diputados coloque rápida tramitación a este proyecto”.

En esa línea, la subjefa de la bancada del Partido de la Gente, la diputada Tamara Ramírez, afirmó que esperan revertir la aprobación de esta indicación, con el objetivo de mantener el proyecto en su texto original.

“Lamentablemente, esta indicación se aprobó; esto ahora va a Sala donde vamos a tener que nuevamente pasar por un proceso de votación y esperamos que nuevamente tengamos un triunfo arrollador como lo fue la vez anterior por los galgos libres”, expresó.

Ahora, el debate se trasladará a la Sala de la Cámara, donde se dará paso a la discusión en particular de la iniciativa, por lo que los legisladores deberán pronunciarse respecto a la indicación que modifica el artículo único del proyecto.

De esta forma, la iniciativa arriba a una nueva fase con una paradoja: si bien su idea matriz apunta a poner fin a las carreras de galgos, dentro de ella aparece una indicación que busca determinar reglas para su desarrollo.

Cabe destacar que hace un mes, la prohibición de las carreras de perros se aprobó en general con 80 votos a favor y 41 en contra, mientras que paralelamente se rechazó una propuesta que las permitía, por 68 votos contra 50 y 10 abstenciones.

La experiencia de otros países respecto a las carreras de galgos

En Sudamérica, Argentina y Uruguay han optado por la prohibición total de esta actividad. Los trasandinos las prohibieron en 2016 mediante la Ley 27.330, donde también se establecen penas de prisión de tres meses a cuatro años y multas para quien organice, promueva, facilite o realice estas competencias.

Dos años más tarde, Uruguay adoptó la misma decisión. El Decreto 431/018 prohibió las carreras de perros de cualquier raza y entregó facultades a la autoridad de bienestar animal para confiscar a los perros utilizados en ellas. Dentro de las razones, se encuentran el maltrato, abandono y sufrimiento de los animales.

Un poco más lejos de nuestro país, en Nueva Zelanda, se acaba de poner fin a este tipo de competencias. Este año, se aprobó cerrar las carreras comerciales de galgos, cuya legislación entró en vigencia el 1 de agosto de 2026.

En Irlanda y Australia mantienen reguladas las carreras. En el país europeo, Greyhound Racing Ireland posee atribuciones regulatorias y aplica normas sobre bienestar, inspecciones, establecimientos, control de medicamentos y dopaje. Mientras que en la nación oceánica se mantienen las carreras en diferentes puntos, aunque también es objeto de discusión la idea de eliminarlas.