Nuevo sondeo de la ONU deja a Bachelet con un voto a favor y 11 rechazos

La exmandataria obtuvo solo un respaldo en la tercera votación informal del Consejo de Seguridad, mientras Rebeca Grynspan volvió a encabezar el proceso.

La tercera votación informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a dejar a Michelle Bachelet en la parte baja de la carrera por la Secretaría General del organismo.

La exmandataria obtuvo un voto a favor, 11 en contra y tres abstenciones, manteniéndose en el séptimo lugar entre las ocho candidaturas en competencia.

El resultado representa un retroceso respecto del sondeo anterior, realizado el 21 de agosto, cuando Bachelet había conseguido dos respaldos, seis rechazos y siete votos sin opinión.

La elección requiere que el Consejo de Seguridad recomiende un nombre a la Asamblea General, para lo cual se necesitan al menos nueve votos favorables entre sus 15 integrantes y que ninguno de los cinco miembros permanentes ejerza su derecho a veto.

En esta nueva medición, Rebeca Grynspan volvió a encabezar las preferencias con nueve votos favorables, cinco en contra y una abstención, seguida por la representante de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, con ocho apoyos, seis rechazos y un voto sin opinión. Pese a estos resultados, el proceso continúa abierto y el Consejo de Seguridad todavía no alcanza un consenso sobre un candidato.

En paralelo, el equipo de Bachelet confirmó que la exmandataria viajará a Nueva York durante estos días para desarrollar una agenda vinculada a su candidatura, coincidiendo con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. La instancia comenzará el lunes 21 de septiembre, mientras que el debate general de jefes de Estado y de Gobierno se desarrollará entre el 22 y el 28 de septiembre.