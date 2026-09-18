Kast envía saludo de Fiestas Patrias a chilenos en el exterior: “A pesar de la distancia, estamos todos unidos”

El Mandatario destacó el vínculo de los compatriotas con Chile y sus tradiciones durante las celebraciones del 18 de septiembre.

El presidente José Antonio Kast envió este viernes un saludo de Fiestas Patrias a los chilenos que viven fuera del país, en el marco de su primera celebración del 18 de septiembre como Mandatario.

A través de un mensaje difundido por Cancillería, destacó el vínculo que mantienen los compatriotas con Chile pese a la distancia y los llamó a representar al país en el extranjero.

“Queridos compatriotas que viven fuera de Chile, los saludo afectuosamente por primera vez como Presidente de la República en esta fecha tan importante y que nos une a todos los chilenos… Donde sea que se encuentren, sé que ustedes mantienen vivo el vínculo con Chile, con nuestras tradiciones, con la cultura y que se reúnen para celebrar y recordar el orgullo de ser chilenos”, señaló el Presidente.

Kast también se refirió a quienes llevan varios años fuera del país y a quienes celebran por primera vez las Fiestas Patrias lejos de Chile. “A quienes llevan muchos años fuera de Chile o que están celebrando su primer 18 lejos de la patria, sepan que no están solos, que a pesar de la distancia, estamos todos unidos por un mismo sentimiento de alegría, fraternidad, patriotismo y esperanza, que se traduce también en compartir una rica empanada, un buen vino tinto chileno para brindar por nuestra gente”.

En el cierre de su mensaje, el Mandatario puso énfasis en el aporte de los chilenos que desarrollan distintas actividades fuera del país.

“Cada uno de ustedes es un embajador de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros valores, mostrando lo mejor de los chilenos… Artistas, científicos, trabajadores, deportistas, estudiantes, emprendedores y tantos otros, que son un ejemplo de esfuerzo y resiliencia, dejando en alto la imagen de Chile día tras día”, prosiguió.

Finalmente, agregó: “sepan que seguimos trabajando para ustedes, para sacar adelante nuestro país y para avanzar juntos hacia ese futuro esplendor del que nos habla nuestro himno nacional. Les deseo unas lindas y felices Fiestas Patrias, siempre con Chile en el corazón. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro país. ¡Viva Chile!”