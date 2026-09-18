Durante su homilía por Fiestas Patrias, el arzobispo de Santiago abordó las diferencias políticas y los efectos de la corrupción en la sociedad.

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, realizó este viernes un llamado a superar la confrontación política y enfatizó la necesidad de combatir la corrupción durante el Te Deum Ecuménico por las Fiestas Patrias.

En su homilía, sostuvo que las diferencias son parte de la democracia, pero deben estar acompañadas por diálogo y respeto.

Chomalí pide superar la confrontación política y califica la corrupción como “enemigo número uno”

Durante su homilía, titulada “Chile: una casa edificada sobre roca”, Chomalí planteó que quienes ejercen cargos políticos deben tener disposición para escuchar y reconocer que no existe una única mirada frente a los problemas nacionales.

“Chile necesita una clase política capaz de situarse por sobre la confrontación permanente y que ejerza su labor a través de convicciones claras por sobre intereses personales”, afirmó.

El cardenal también llamó a cambiar la forma en que se enfrenta la disputa política y pidió considerar al contrario como un adversario y no como un enemigo.

En ese sentido, instó a los distintos sectores a “salir al encuentro” de quienes piensan distinto, como parte de una convivencia democrática basada en el respeto y la búsqueda de acuerdos.

Otro de los focos de su intervención fue la corrupción, fenómeno que calificó como “el enemigo número uno de Chile”. Chomalí advirtió que esta práctica “corroe los cimientos de la sociedad” y puede favorecer la expansión del crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico y la trata de personas.

“No habrá una sociedad sana, escuelas sanas, empresas sanas, calles tranquilas y niños jugando en las plazas si al interior del Estado hay signos de corrupción. Un árbol corrompido en sus raíces no dará buenos frutos”, enfatizó.