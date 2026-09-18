VIDEOS – Tormentas de arena y fuertes vientos obligan a suspender festejos de Fiestas Patrias en el norte

Las condiciones meteorológicas afectaron actividades programadas en Iquique, Sierra Gorda y Vicuña, entre otras localidades.

Las celebraciones de Fiestas Patrias comenzaron este viernes con fuertes vientos, lluvias y tormentas de arena en distintas localidades del norte del país, situación que provocó daños en recintos y obligó a modificar o suspender actividades programadas.

En Iquique, las ráfagas alcanzaron hasta los 70 km/h y generaron afectaciones en ramadas, mientras que en otras comunas se cancelaron desfiles y espectáculos.

En Sierra Gorda y Baquedano, Región de Antofagasta, las precipitaciones motivaron la suspensión de las actividades dieciocheras y el cierre de las ramadas. “La Municipalidad tomó la medida ante las precipitaciones registradas en Sierra Gorda y Baquedano y la Alerta Temprana Preventiva vigente en la Región de Antofagasta”, informó Carabineros en sus redes sociales.

En tanto, en Vicuña, Región de Coquimbo, las fuertes rachas de viento obligaron a suspender un espectáculo de la Pampilla de San Isidro. “Sabemos que muchos esperaban esta jornada, pero ninguna celebración está por sobre la seguridad de las personas”, señaló la Municipalidad de Vicuña.

Las condiciones también provocaron cambios en la programación de La Pampilla de Coquimbo, donde fueron suspendidos los dos últimos shows artísticos de la jornada inaugural como medida preventiva.

En la zona de la Pampilla, además, se registraron daños en estructuras de toldos, algunas de las cuales salieron volando por efecto del viento y otras debieron ser desmontadas por los propios locatarios.

Fuerte viento terral hizo suspender las actividades de anoche en la Pampilla de San Isidro. pic.twitter.com/iAal6zD86w — Cristián Pérez Trujillo (@cperez_delelqui) September 18, 2026

🔴 ALERTA

Usuarios reportan de fuertes ráfagas de vientos acompañado de tormenta de arena en #Iquique y que además estaría afectando seriamente las fondas para este 18 de septiembre. pic.twitter.com/H9x1OuAeLn — FIRE EMERGENCIA (@fireemergencia) September 18, 2026