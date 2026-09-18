El tradicional Te Deum Ecuménico se realizará a las 11:00 horas en la Catedral Metropolitana y tendrá restricciones vehiculares desde las 08:00 horas.

El centro de Santiago tendrá este viernes 18 de septiembre desvíos de tránsito debido a la realización del tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias en la Catedral Metropolitana.

La ceremonia comenzará a las 11:00 horas, pero las restricciones vehiculares se iniciarán desde las 08:00 horas en distintos puntos del casco histórico de la capital.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el perímetro afectado por las medidas comprende el sector delimitado por Balmaceda, Manuel Rodríguez, la Alameda y Santa Lucía.

En esta zona se implementarán cortes y desvíos destinados a facilitar el desarrollo de la ceremonia y el desplazamiento de las autoridades y asistentes al recinto religioso.

El Te Deum Ecuménico reúne a representantes de distintas religiones y confesiones presentes en Chile y constituye una tradicional ceremonia de acción de gracias por la patria. La jornada de este año tendrá además la participación, por primera vez en esta instancia como Presidente de la República, de José Antonio Kast.

Por este motivo, quienes deban trasladarse durante la mañana por el centro de Santiago deberán considerar los desvíos de tránsito anunciados y optar por rutas alternativas. Las medidas estarán vigentes en torno al perímetro establecido por las autoridades para permitir el normal desarrollo de esta actividad republicana.

MAPAS – Los desvíos de tránsito que habrá en Santiago por el Te Deum Ecuménico

Independencia al sur – Balmaceda al poniente – Manuel Rodríguez al sur.

Agustinas al oriente – Manuel Rodríguez al norte.

Recoleta al sur – Ismael Valdés Vergara al oriente – Santa Lucía al sur – Carmen al sur – Tarapacá al poniente – San Francisco al sur.

Alameda desviada al poniente, impidiendo virajes hasta Manuel Rodríguez.