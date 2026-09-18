Feriado del 18 de septiembre: los comercios que sí pueden funcionar este viernes

La normativa restringe el funcionamiento habitual del comercio durante este viernes y sábado, aunque contempla algunas excepciones para determinados servicios y locales.

Este viernes 18 de septiembre es feriado irrenunciable en Chile debido a la conmemoración de la Independencia Nacional, por lo que el funcionamiento habitual del comercio se encuentra restringido durante la jornada.

La misma normativa se aplicará este sábado 19 de septiembre, correspondiente al Día de las Glorias del Ejército, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Feriado del 18 de septiembre: estos son los comercios que sí pueden funcionar este viernes

Pese a la prohibición general, existen determinados establecimientos que pueden funcionar durante ambos feriados. Entre ellos se encuentran restaurantes, clubes, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y casinos, además de farmacias de urgencia o de turno.

También pueden operar los expendios de combustibles y sus tiendas de conveniencia, siempre que cuenten con preparación de alimentos para consumo en el mismo lugar.

La normativa contempla además una excepción para los pequeños negocios de barrio cuando son atendidos directamente por sus propietarios o por familiares directos. De esta manera, estos locales pueden mantener la atención al público durante el feriado, sin quedar sujetos a la prohibición general que rige para el comercio.

El funcionamiento habitual de los establecimientos comerciales podrá retomarse a partir de las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre, de acuerdo con lo señalado por la Dirección del Trabajo.

Por ello, durante este viernes y sábado los consumidores deberán considerar las restricciones y excepciones establecidas para cada tipo de establecimiento.